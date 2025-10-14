Jenifer Moreno 14 OCT 2025 - 09:41h.

Los padres de Fede Dorcaz deben hacer frente al coste de repatriación del cuerpo a su Argentina natal, así como a los gastos de estancia, vuelos y manutención

Matan a tiros a Fede Dorcaz, modelo y cantante argentino de 29 años: le dispararon cuando iba en coche en México

Compartir







La muerte del cantante y modelo argentino Federico Dorcazberro, conocido como Fede Dorcaz, ha dejado “consternados” a su familia y sus amigos. El joven perdió a la vida a los 29 años en “un ataque directo” con disparos cuando iba en coche por la Ciudad de México. Tras la tragedia humana, sus padres, afincados en España desde que Fede Dorcaz tenía 13 años, deben afrontar grandes gastos. Por ello, los amigos del cantante han querido ayudarles en este revés iniciando una campaña de recaudación de fondos.

“Walter y Eugenia, sus padres, se han desplazado de España a México y actualmente deben afrontar los altos costos de repatriar a Fede a Argentina, además de los gastos de estancia, vuelos, manutención y demás necesidades”, explican en una publicación de la plataforma GoFundMe que tiene como objetivo recaudar 30.000 euros, de los que a la hora de publicación de esta noticia ya han conseguido más de 17.000.

PUEDE INTERESARTE Un juzgado de Madrid califica como homicidio imprudente la muerte del hombre que recibió un puñetazo tras un concierto de Karol G

“Iniciamos esta campaña en nombre directo de sus padres, para que todas las personas que quieran y puedan colaborar aporten su granito de arena y ayuden a sus papás a sobrellevar esta difícil situación”, reza el mensaje de la campaña, creada por Álex Vallés Ruiz.

Fede Dorcaz fue víctima de “un ataque directo”

El joven perdió la vida el jueves 10 de octubre por la noche, cuando fue víctima de “un ataque directo” con “impactos de arma de fuego” cuando iba en coche por la lateral de la avenida Anillo Periférico, en Ciudad de México, según informa la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

PUEDE INTERESARTE Las incógnitas en el caso del hombre que llevaba muerto 15 años en su casa de Valencia: del buzón vacío a una deuda saldada

Las autoridades, que dieron parte al “Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes y las investigaciones conjuntas”, investigan las cámaras de vigilancia para identificar a los responsables del ataque, que “de acuerdo con los primeros reportes, viajaban a bordo de dos motocicletas”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La familia de Fede Dorcaz zanja las especulaciones: “Fue un asalto a manos de la delincuencia”

Por su parte, la familia del joven ha querido zanjar cualquier tipo de especulación. En este sentido, su novia ha querido subrayar que Fede Dorcaz viajaba solo cuando ocurrieron los hechos y ha negado que tuviese un vínculo con actividades ilícitas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“Lo que sucedió con él fue un asalto a manos de la delincuencia, no hay más”, ha escrito su novia Mariana Ávila en su cuenta de la red social X.

“No se llevaron las cosas porque se les salió todo de las manos y tuvieron que huir. No dañen la imagen de alguien que siempre fue correcto. Un ángel. Trabajaba solo con su dinero ganado con esfuerzo”, ha añadido.

También su madre ha querido dejar claro que “no hubo sicarios ni él iba en busca de nada, no hubo jamás ningún tema de droga ni nada parecido. Fede ni bebía, ni fumaba, era muy deportista y cayó en manos de cuatro ladrones que quisieron robarle su furgoneta”, según ha trasladado el comunicador Carlos Durán en declaraciones al diario ‘Última hora’.

El joven iba a participar en un programa de televisión

El joven emigró a Palma de Mallorca (España) con sus padres a los 13 años e inició su carrera en el mundo de la moda a los 18 años, cuando firmó su primer contrato con una agencia en Barcelona, lo que le permitió trabajar en el sector y viajar a países como Italia o EEUU

Los dos últimos años se había trasladado a México, donde trabajaba como modelo y cantante. De hecho, este lunes se ha estrenado la nueva temporada de 'Las Estrellas Bailan’ en Televisa, donde Fede Dorcaz iba a participar con su novia Mariana Ávila.

“Vine hace dos años a México a crecer con mi carrera. Estoy feliz en este país(...) gracias por la oportunidad, mi primer 'reality (show)'”, contó el modelo durante su presentación en el programa.

Tras conocer la noticia, el programa ‘Hoy’ quiso trasladar sus condolencias a la familia de Fede Dorcaz. “Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila”, reza el comunicado.

“Mariana y Fede era una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz”, concluye.