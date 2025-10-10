Trump propone expulsar a España de la OTAN: ¿puede el estadounidense cumplir su amenaza?

'La mirada crítica' ha consultado con Jasiel-Paris Álvarez, analista internacional, si el presidente de Estados Unidos podría cumplir con sus palabras.

Trump propone expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el gasto en Defensa y el Gobierno expone "máxima tranquilidad"

Compartir







Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha propuesto expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el aumento del gasto en Defensa.

Ante estas preocupantes intenciones de Trump, 'La mirada crítica' ha consultado con Jasiel-Paris Álvarez, analista internacional, si el presidente de Estados Unidos podría cumplir con sus palabras.

"No. Le gustaría e igual él incluso se piensa que se puede hacer, pero realmente no. La OTAN es una alianza que supuestamente tiene una serie de procedimientos colectivos. En realidad Estados Unidos es el líder absoluto de la OTAN. Si un país quisiera salir, porque no se le puede expulsar, tendría que emitir una solicitud de retirada directamente a Estados Unidos", ha respondido tajantemente.

Sobre por qué Trump está tan cabreado con España y no con el resto de los países que también han decidido no aumentar el 5 por ciento del PIB en defensa, el experto ha respondido: "Por varias cosas y porque España es un país con un gran peso histórico. También es un país que desde el segundo mandato de Trump le ha hecho una cierta oposición en determinadas cosas y le ha ido a la contra".

El Gobierno expresa su "máxima tranquilidad"

Por su parte, el Gobierno ha expresado su "máxima tranquilidad" tras la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el aumento del gasto en defensa, después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se negara a alcanzar el 5 por ciento del PIB.