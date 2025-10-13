Sacan a su hijo con autismo del autobús escolar al sufrir una crisis: "Le dejaron tirado en la calle"

A María le diagnosticaron autismo con 21 años: "No siempre es identificable a simple vista"

Pablo es un adolescente con autismo al que dejaron solo en plena calle los responsables del transporte escolar que debía llevarlo de vuelta a casa desde su centro de educación especial en Terrassa. El menor, diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA), sufrió una crisis de ansiedad durante el trayecto y, según nos ha contado su madre este lunes en 'Vamos a ver', decidieron bajarlo del autobús en lugar de activar el protocolo de emergencia.

"Mi hijo tuvo una crisis de autismo. Lo que pasa es que ni la monitora ni el chófer no tienen la capacitación necesaria. La normativa en Cataluña te dice que que por cada 15 alumnos en un transporte que va a un colegio de educación especial tiene que haber un monitor. En ese momento, había 17 alumnos para una sola monitora. Se incumple la normativa y creo que la chica se vio superada. Lo que me dicen es que por el bien del resto, le dejaron tirado en Tarrasa", nos ha contado.

Fue el propio menor el que llamó a su madre con su teléfono móvil para decirle que le habían bajado del autobús: "La policía no le localizaba porque la chica llamó al colegio y no al 112, por lo que ya había pasado tiempo. Veo que la chica tiene cero formación y tendrían que tener una misma capacitación".

La madre ha contado denunciando el protocolo de este colegio de educación especial: "Esto es un delito y ellos hablan de que han abierto un protocolo informativo. Llevamos a nuestros hijos a centros de educación especial y para que estén bien cuidados. Esto es el fracaso de la inclusión en Cataluña, que incumple totalmente la normativa.