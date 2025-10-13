Recupera su casa después de siete años okupada: "Los okupas a los que eché me amenazan de muerte"

Gaspar ha recuperado su casa tras 7 años okupada

El sufrimiento de Gaspar, que recibe amenazas a diario tras echar a sus okupas en Granada: "Me han dicho que ya estoy muerto"

Los okupas le han dejado la casa destrozada a Gaspar. En ella habían montado un narcopiso y un prostíbulo durante siete años. Él está en paro y vive junto a su madre, de 84 años, y su hermana. La vivienda que acaba de recuperar era su única fuente de ingresos, y ahora tiene miedo de salir de casa por si se la quitan de nuevo. Recibe amenazas de los okupas todos los días tras conseguir desalojarlos, y teme que en cualquier momento puedan cumplir lo que le dicen.

'Vamos a ver' ha hablado en directo con Gaspar, quien explica la situación en la que vive desde que recuperó su casa tras siete años okupada: “Les he puesto una denuncia de orden de alejamiento y la Policía no está haciendo nada. Estoy siendo intimidado por ella y por su familia. No tengo trabajo y no sé cómo voy a afrontar lo que supone arreglar esta casa. Además, quiero venderla porque es una ruina. Aparte de eso, estoy preocupado por mi familia”.

Gaspar: "Lo que quiero es que les pongan una orden de alejamiento, porque la Policía ni nadie hace nada"

También explica cómo empezó todo hace siete años: “Se metieron en el patio, luego rompieron la cerradura y entraron en mi casa. A partir de ahí, se convirtió en un calvario. Ahora que he recuperado mi casa, me la he encontrado destrozada: no tiene puertas, no tiene ventanas, no tiene absolutamente nada”.

Por último, describe la situación actual tras ser amenazado por los okupas: “Los okupas a los que eché de mi casa me amenazan de muerte. Estoy en un estado de nervios grandísimo. Lo que quiero es que les pongan una orden de alejamiento, porque la Policía ni nadie hace nada. Necesito ayuda”.