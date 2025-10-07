Vecinos de los padres detenidos tras la muerte de su bebé en Ceuta: "Trapicheaban con drogas"

Los vecinos de la pareja aseguran que eran una familia problemática

Abuela materna del bebé fallecido en Ceuta, tras la detención de los padres: "No sé si se cayó o fue otra cosa"

En la madrugada del domingo 5 de octubre, Ceuta se vio conmocionada por la muerte de un bebé, mientras que tres personas fueron arrestadas: sus padres y el tío del menor. La pareja llevaba meses generando conflictos en el vecindario, protagonizando amenazas y todo tipo de altercados, desde música a alto volumen hasta destrozos en vehículos. Horas antes de la muerte del bebé, los vecinos habían alertado nuevamente a la policía por fuertes ruidos y golpes dentro de la vivienda.

'Vamos a ver' se ha trasladado hasta Ceuta para hablar con los vecinos de la familia. Una vecina explica cómo se enteró de lo sucedido: "Yo estaba pasando por la calle cuando vi a la policía y a la ambulancia, y me enteré de que el bebé de mis vecinos había fallecido".

Vecina de los padres detenidos por la muerte de su bebé: "Tenían muchas peleas"

Además, comenta que la pareja era problemática: "Sobre todo por el tema de la droga, tenían muchas peleas. Trapicheaban con drogas".

'El programa de Ana Rosa' ha podido hablar con la abuela materna del bebé de trece días fallecido: "A las once me llamó llorando y diciendo que el bebé se había muerto. Yo me puse muy nerviosa, me decía que fuera para allá a recoger al otro y que me lo trajera. Cuando fui, me encontré los furgones de la policía y todo el percal. Mi nieto de cinco años estaba en la calle, en pañales, con solo una camiseta y un zapato de cada clase".