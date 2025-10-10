Patricia Pardo homenajea a Isabel Zendal

En ‘Vamos a ver’, Patricia Pardo se caracteriza cada viernes de una figura histórica para rendir homenaje y destacar la vida y obra de personas relevantes. En el programa de hoy, 10 de octubre, la presentadora se ha transformado en Isabel Zendal, la primera mujer en participar en una misión humanitaria internacional.

Fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud como la primera enfermera en misión internacional. Su labor en la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna fue clave para llevar la inmunización contra la viruela a América y Filipinas.

Patricia Pardo, sobre el valor del trabajo de Isabel Zendal: "Un gesto de valentía y generosidad que nunca deberíamos olvidar"

Patricia Pardo ha comenzado el programa recordando la figura de Isabel Zendal: “Muy buenas tardes a todos ustedes. Saben que este domingo es 12 de octubre, se celebra el Día de la Hispanidad y hoy en 'Vamos a ver’ nos adelantamos a ese recuerdo de los lazos que nos unen a América para rescatar la figura de una mujer que marcó al continente americano: Isabel Zendal, la primera mujer en una misión humanitaria internacional.”

La presentadora ha explicado los detalles de la historia de esta enfermera gallega: “La fascinante historia de esta enfermera coruñesa merece ser contada. La viruela era un virus que arrasaba poblaciones enteras, lo llamaban el ‘ángel negro’. Por eso, en 1803, esta enfermera emprendió un viaje heroico junto a su hijo y otros 22 niños huérfanos. No había neveras para transportar la vacuna, así que los pequeños llevaron la vacuna inoculada en su propio cuerpo durante toda la travesía. Ella los cuidó, los curó y los protegió. Gracias a Isabel Zendal y a aquellos niños se salvaron miles de vidas, un gesto de valentía y generosidad que nunca deberíamos olvidar. Así que hoy, desde ‘Vamos a ver’, gracias a ella, Isabel Zendal.”