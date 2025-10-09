Primera reacción de Raquel Sánchez Silva ante los últimos comentarios de los padres de Mario Biondo

La primera reacción de Raquel Sánchez Silva ante el reconocimiento de la Audiencia de Madrid indicios de que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio

Exclusiva| Madre de Mario Biondo, tras la resolución de la audiencia: "En España se reconoce que a mi hijo le mataron"

Compartir







La justicia española ha vuelto a cuestionar la muerte de Mario Biondo, ocurrida en mayo de 2013. La asistenta del hogar acudió a su vivienda después de que sus familiares no consiguieran ponerse en contacto con él y encontró el cuerpo sin vida. El caso se cerró entonces considerando la causa de la muerte un suicidio por asfixia. Ahora, 12 años después, la Audiencia de Madrid ha señalado que hay indicios suficientes para creer que no fue un suicidio, aunque no puede repercutir en el caso porque ya está cerrado y no puede reabrirse.

En Barcelona, los padres de Mario Biondo han ofrecido una rueda de prensa en la que explicaron todo el proceso que se llevó a cabo en Italia y en España. Insistieron en que hay muchas pruebas que en Italia no se pudieron examinar porque el crimen se produjo en España. Las palabras de los padres fueron de agradecimiento: por fin ven algo de luz al final del túnel, aunque aseguran que hay “una mano negra” detrás de todo esto, ya que nunca se ha podido investigar plenamente lo que le ocurrió a su hijo.

Agradecen a la Audiencia de Madrid este paso adelante y aclaran que esto, ni exculpa ni culpa a nadie, es decir, nadie queda fuera de la ecuación. Además, aseguran que existen nuevos nombres y nuevas pruebas, por lo que van a solicitar al Tribunal Constitucional que se reabra el caso y que se siga investigando, convencidos de que una o más personas mataron a su hijo, y no solo ellos, sino también aquellos que han ocultado la verdad durante todos estos años.

Esta misma mañana, mientras los padres de Mario Biondo ofrecían la rueda de prensa, 'Vamos a ver' localizó a Raquel Sánchez Silva y logró su primera reacción ante el nuevo dato del caso proporcionado por la Audiencia de Madrid y los comentarios recientes de los padres de Mario Biondo. Raquel, sin embargo, no quiso hacer declaraciones al respecto.

'El programa de Ana Rosa' consiguió las primeras palabras de la madre de Mario Biondo, tras la resolución de la Audiencia de Madrid: "Finalmente, también en España se reconoce que a mi hijo le mataron, que no fue un suicidio. La gente pensaba que éramos una familia de locos, que no aceptamos que Mario era un drogadicto... terrible"

Patricia Pardo, de Raquel Sánchez Silva: "Han pasado 12 años y ha rehecho su vida"