Se descubre el cadáver de un señor que llevaba muerto 15 años

Encuentran el esqueleto de un hombre en una casa de Valencia: podría llevar más de 15 años muerto y nadie denunció su desaparición

Las lluvias torrenciales han destapado un secreto mortal, un cadáver que llevaba 15 años escondido. Casi dos décadas muerto en su salón, sin recibir una llamada ni una visita. Nadie lo echó en falta. Gracias a un atasco en el desagüe del edificio, su terraza se inundó y las filtraciones llegaron a las plantas inferiores. Un líquido negro y con mal olor hizo saltar todas las alarmas. Cuando los bomberos entraron en el domicilio, encontraron el cadáver de Antonio tendido en el suelo. Sus vecinos daban por hecho que estaba en una residencia, llevaban años sin saber nada de él.

Antonio llegó a acumular una deuda de 11.000 euros con la comunidad, que quedó saldada tras una denuncia del administrador. Pero lo más sorprendente es que Antonio seguía cobrando su pensión durante estos 15 años, a pesar de no dar señales de vida. Estuvo 5.000 días desaparecido en su propio hogar, hasta que el agua desveló el misterio: 15 años de soledad y abandono.

Vecino: "Hace muchos años, mi tía, que vive enfrente, notó un olor y llamó, pero pensaron que era por las palomas"

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con el vecino que llamó a los bomberos por las filtraciones del piso de Antonio hacia el de su madre. Él explica lo sucedido: “Ayer sábado, sobre las doce de la mañana, en la casa de mi madre estaba entrando mucha agua por el techo de su habitación. Entonces llamé al seguro y me dijeron que, si no sabía nada del vecino de arriba, tenía que llamar al 112 para que ellos pudieran abrir la puerta. Pero mientras esperábamos, subimos con otro vecino a la terraza y vimos que había un vaso que había obstruido el desagüe”.

También comenta si nunca sospecharon nada, ni siquiera por los olores: “Pensábamos que estaba en una residencia y que el olor era por las palomas. Hace muchos años, mi tía, que vive enfrente, notó un olor y llamó, pero pensaron que era por las palomas, porque tenía las ventanas abiertas y podían entrar y salir. Por eso no vino nadie”.