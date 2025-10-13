'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

La liberación de los rehenes en manos de Hamas, en directo: los siete primeros secuestrados, entregados a Israel

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado un día más con el ya famoso editorial de la presentadora, que como tema principal ah tenido la liberación de los rehenes israelíes.

"Buenos días. Estamos muy pendientes de la liberación de los rehenes israelíes. Hamás ya ha comenzado a liberarlos y conectaremos en directo desde Egipto, donde ya está Trump y el resto de líderes mundiales. Pero antes: Según la RAE, "espantada" es una huida repentina causada por el miedo. Es lo que ocurrió con el presidente durante la Fiesta Nacional. Llegó entre los tradicionales abucheos y entró en modo Paiporta huyendo por la puerta de atrás. Intentó que el Rey le sirviera de escudo ante los pitidos, pero finalmente se despidió a la francesa, tarareando la canción de Georges Brassens, haciendo gala de su mala reputación. En la Fiesta Nacional, yo me quedo en la cama igual", ha arrancado.

La presentadora ha continuado: "La disculpa para ponerse de perfil fue su viaje a Egipto para asistir a la firma de un acuerdo de paz que rechazaba gran parte de su Gobierno. Ayer debió estar haciendo más maletas que la Piquer. Un candidato al Nobel de la Paz no puede dar la espantada de la firma de una paz en la que según Moncloa ha sido clave, aunque no feliciten a María Corina Machado por ganar el Nobel de la Paz. El premio a una mujer valiente que se juega la vida y que vive escondida, pero que no se merece ni un solo reconocimiento por parte del Gobierno. Si se lo hubieran dado a Delcy habría mandado a un ministro a recogerla al aeropuerto. La espantada nacional que vivimos ayer fue de antología, porque también se escaquearon 21 ministros. Todos menos el de Transportes. ¿De qué tiene miedo Sánchez? ¿Teme las preguntas de los periodistas? ¿No quiere responder a nada, como hace habitualmente en el Congreso? ¿Por qué no fue con su mujer? ¿Por qué no acudió el fiscal general?"

Para finalizar, Ana Rosa Quintana ha dicho: "En esta tocata y fuga, a Sánchez solo le faltó quedar con Santiago Abascal para ver el desfile desde fuera y abuchearse a sí mismo. Mientras sale corriendo, nos deja un vídeo para felicitar el día del orgullo, del orgullo de ser español, con música flamenca de fondo pero sin rastro de la bandera de España. El término "espantada" es una expresión taurina que se aplica a los malos toreros. Una actitud que contrasta con la de Morante de la Puebla, uno de los más grandes toreros de la historia. Ayer tuve la suerte de ser testigo de la cómo el maestro se cortaba la coleta por sorpresa tras ser volteado por un toro y cortar dos orejas. Morante se ha marchado por la Puerta Grande del toreo en una tarde histórica. 25 años de puro arte en los ruedos. Gracias por todo, maestro".