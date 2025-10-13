Exclusiva | La mayor preocupación de Ábalos: "Tiene un miedo atroz a entrar en prisión"

José Luis Ábalos está agotando todas sus posibilidades para no declarar ante el juez

El enfado de José Luis Ábalos al ser preguntado por una posible entrada en prisión: "¡Qué dice usted! ¿Usted conoce la ley?"

José Luis Ábalos ha renunciado a la defensa de su abogado, José Aníbal, a tres días de su declaración ante el Supremo, en un intento por evitar declarar ante el juez y el riesgo de acabar entrando en prisión.

'El programa de Ana Rosa' ha podido hablar en exclusiva con el entorno del exministro, que cuenta cuál es su mayor preocupación, Ábalos tiene un miedo atroz a entrar en prisión, y por ello está agotando hasta el último recurso para suspender su declaración de esta semana. En un principio, Ábalos era partidario de renunciar a su acta, pero tras hablar con su abogado y con los abogados de Santos Cerdán y Koldo García, el único partidario de renunciar al escaño era su abogado, con el objetivo de dilatar aún más la causa. Sin embargo, hay un problema importante, la situación económica de José Luis Ábalos es extremadamente precaria, y renunciar a los 74.000 euros anuales que le ingresa el Congreso lo dejaría al borde de la ruina, por lo que esa opción queda descartada.

Las estrategias de Ábalos para evitar declarar ante el juez

Se pasa entonces a una segunda estrategia, que los abogados de Santos Cerdán intenten echarle un cable al exministro, pidiendo la suspensión de las declaraciones de Ábalos y Koldo. Alegaban que los abogados tenían otros señalamientos y que no podían prepararse para esas declaraciones. Sin embargo, el juez Leopoldo Puente tampoco ha aceptado esta petición y ha rechazado la suspensión, por lo que las declaraciones se mantienen.

La última estrategia es la intención de Ábalos de romper con su abogado por supuestas discrepancias. Ábalos argumenta que, si no tiene abogado a tres días de la declaración, no puede comparecer. Ahora está a la espera de lo que decida el juez.