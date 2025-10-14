Un extrabajador de 'Andy y Lucas' revela cómo se comportaba el cantante entre bastidores en 'El tiempo justo'

La relación entre Andy y Lucas está en el ojo del huracán mediático. Ya en 'El tiempo justo', Antonio Rossi informaba de la fuerte discusión que mantuvieron los cantantes después de su concierto de despedida y, ahora, el programa consigue hacerse con el testimonio una persona cercana al dúo musical para conocer más de cerca cómo se comportaban entre bastidores. Sin embargo, las declaraciones del extrabajador no dejan muy bien parado a uno de ellos: a Lucas. Aquí te dejamos su testimonio en exclusiva.

El testimonio de un extrabajador de Andy y Lucas

Aunque el testigo asegura que Lucas "es un perfecto gestor" porque, entre otras cosas, "se levanta, hace sus llamadas, negocia los contratos", lo cierto es que "no es una persona con la que se pueda trabajar en equipo".

Según informa el extrabajador del dúo musical, "han cambiado de manager y de agentes unas 50 millones de veces" por un motivo principalmente: "Hace lo que le da la gana, entonces claro, él es muy imponible y muy de saltarse los acuerdos y lo que ha dicho".

Por lo que el testigo tiene claro que Lucas "no puede trabajar en un equipo porque él se cree más que nadie". Y es que, al extrabajador no le parece normal "decir delante de una cámara de Telecinco que él es multimillonario": "¿Estamos locos?". Además, confiesa que "por supuesto", al igual que trabaja a las espaldas de todo el mundo, también lo hace del que fue su fiel compañero Andy.