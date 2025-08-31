Matilde Muñoz, la española que desapareció hace dos meses en Indonesia, murió asfixiada, según la Policía

La Policía indonesia asegura que los dos hombres detenidos han confesado que mataron a la española Matilde Muñoz

Compartir







El crimen de Matilde Muñoz, la española hallada sin vida en una playa de Indonesia tras dos meses desaparecida, fue premeditado. Dos hombres de 30 y 34 años han sido detenidos y han confesado que su intención era robar las pertenencias a la septuagenaria.

Tras casi dos meses en paradero desconocido, la Policía de Indonesia localizó el sábado 30 de agosto el cadáver de Matilde Muñoz enterrado en una playa de Senggigi, donde se sitúa el hotel en el que se alojaba la española de 72 años de edad.

Después de este hallazgo, el caso, indicaba el policía Putu Kardiyanto, de la comisaría de Batulayar (Lombok Occidental), pasaría a ser "una investigación criminal". Asimismo, adelantaba la detención de dos personas.

Los detenidos, dos hombres de 30 y 34 años

Horas después, la Policía de la comisaría de Lombok Occidental emitió un comunicado en el que daba más detalles sobre la detención de los presuntos autores de la muerte de Matilde Muñoz, dos hombres de 30 y 34 años.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los dos sospechosos están acusados de "homicidio premeditado y robo con violencia". Uno de ellos fue detenido en su residencia y otro, en el Hospital Maratam City, también en Senggigi, cuando visitaba a su familia.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Ambos confesaron el crimen: "Los dos admitieron haber planeado el asesinato de la víctima. Entraron a la habitación de la víctima a través de una ventana", consta en el comunicado, que añade que los detenidos tenían como objetivo "robar las pertenencias" de Muñoz.

Además, la Policía asegura que María Matilde habría sido asfixiada.

Tras ser hallada sin vida enterrada en la playa de Senggigi, su cuerpo ha sido trasladado al Hospital de la Policía Regional Bhayangkara para examinarlo.