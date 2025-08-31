Logo de InformativosInformativos
Los asesinos de Matilde Muñoz, la española hallada muerta en Indonesia, premeditaron el crimen: querían robar sus pertenencias

El último mensaje que envió Matilde Muñoz, la española desaparecida en Indonesia, del que sospecha su familia
Matilde Muñoz, la española que desapareció en IndonesiaInformativos Telecinco
El crimen de Matilde Muñoz, la española hallada sin vida en una playa de Indonesia tras dos meses desaparecida, fue premeditado. Dos hombres de 30 y 34 años han sido detenidos y han confesado que su intención era robar las pertenencias a la septuagenaria.

Tras casi dos meses en paradero desconocido, la Policía de Indonesia localizó el sábado 30 de agosto el cadáver de Matilde Muñoz enterrado en una playa de Senggigi, donde se sitúa el hotel en el que se alojaba la española de 72 años de edad.

Después de este hallazgo, el caso, indicaba el policía Putu Kardiyanto, de la comisaría de Batulayar (Lombok Occidental), pasaría a ser "una investigación criminal". Asimismo, adelantaba la detención de dos personas.

Los detenidos, dos hombres de 30 y 34 años

Horas después, la Policía de la comisaría de Lombok Occidental emitió un comunicado en el que daba más detalles sobre la detención de los presuntos autores de la muerte de Matilde Muñoz, dos hombres de 30 y 34 años.

La Policía indonesia asegura que los dos detenidos han confesado que mataron a Matilde Muñoz
La Policía indonesia asegura que los dos detenidos han confesado que mataron a Matilde Muñoztelecinco.es

Los dos sospechosos están acusados de "homicidio premeditado y robo con violencia". Uno de ellos fue detenido en su residencia y otro, en el Hospital Maratam City, también en Senggigi, cuando visitaba a su familia.

Ambos confesaron el crimen: "Los dos admitieron haber planeado el asesinato de la víctima. Entraron a la habitación de la víctima a través de una ventana", consta en el comunicado, que añade que los detenidos tenían como objetivo "robar las pertenencias" de Muñoz.

Además, la Policía asegura que María Matilde habría sido asfixiada.

Tras ser hallada sin vida enterrada en la playa de Senggigi, su cuerpo ha sido trasladado al Hospital de la Policía Regional Bhayangkara para examinarlo.

