Cómo se calcula el nuevo impuesto de basura: Hasta 180 euros más según donde vivas

La nueva tasa de basura, el impuestazo que te va a llegar si vives en un municipio de más de 5.000 habitantes

La nueva tasa de basuras ha elevado la factura un 30%, una medida impulsada desde Bruselas bajo el principio de que los ciudadanos deben contribuir al tratamiento de los residuos y fomentar el reciclaje. Sin embargo, este incremento no es el primero: en septiembre la tasa ya había subido un 15%. La decisión final recae en los ayuntamientos, lo que genera grandes diferencias según el sistema de cálculo que adopte cada municipio.

Existen cuatro métodos principales para determinar el importe. El primero se basa en el consumo de agua: a mayor consumo, mayor tasa, al entender que también se generan más residuos. El segundo criterio toma como referencia el valor catastral de la vivienda, asociando inmuebles más grandes a un mayor volumen de basura. El tercero tiene en cuenta el tamaño del núcleo familiar, de modo que las familias numerosas pagan más. Por último, algunos consistorios calculan la tasa según la renta media del distrito, haciendo que quienes viven en zonas de mayor poder adquisitivo contribuyan con una cantidad superior.

Enrique García, portavoz de la OCU: "La subida se debe a la aplicación de una ley de 2022 sobre residuos"

Las diferencias entre municipios son notables. En Donostia, la tasa anual asciende a 202 euros, en Barcelona, a 156; y en Madrid, a 117, mientras que en ciudades como Toledo, Valladolid o Soria apenas alcanza los 27 euros. Una brecha de hasta 180 euros dependiendo del lugar de residencia.

‘La mirada crítica’ ha analizado esta cuestión junto a Enrique García, portavoz de la OCU, quien ha explicado el origen de la subida: "La subida se debe a la aplicación de una ley de 2022 sobre residuos que, a su vez, traspone una directiva de 2018 y básicamente establece el principio de quien contamina, paga en todo el ámbito de la Unión Europea. Pero lo que ocurre es que lo aplican los ayuntamientos y hay muchas maneras de aplicarlo para que se cumpla el espíritu de la ley".