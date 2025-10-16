La reacción de Koldo poco antes de declarar ante el Supremo: "Se puede justificar todo"

Koldo García llega a su despacho de abogados poco antes de declarar ante el Supremo
Exclusiva | Así enfrenta Koldo su declaración ante el Supremo: "No tengo miedo a la prisión"
Pocas horas antes de declarar ante el Supremo, 'La mirada crítica' ha 'pillado' a Koldo García entrando en el despacho de sus abogados. El exasesor se ha mostrado nervioso y ha acusado a los medios de comunicación de haber dicho cosas a cerca de su persona que no son verdadera.
Me intento comportar lo mejor posible y correctamente. Entiendo que soy el protagonista del día pero, por favor, pido que me dejen un poquito", ha dicho Koldo García a las puertas de su despacho de abogados.
No ha pasado desapercibido el hecho de que llevaba consigo una mochila. Ante la pregunta de si la llevaba por si es enviado a prisión, ha contestado: "Hombre precavido vale por dos".
Koldo García: "Haré todo lo que me mande mi departamento jurídico"
Cuando le han preguntado si va a seguir la misma estrategia que José Luis Ábalos y se va a acoger a su derecho de no declarar, Koldo García ha respondido: "Haré todo lo que me mande mi departamento jurídico".
Sobre si va a poder justificar cosas como 'las chistorras', el exasesor ha respondido: "Se puede justificar todo". Además, ha culpado a los medios de mentir en numerosas ocasiones sobre él.