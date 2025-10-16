La reacción de Koldo poco antes de declarar ante el Supremo: "Se puede justificar todo"

Koldo García llega a su despacho de abogados poco antes de declarar ante el Supremo

Exclusiva | Así enfrenta Koldo su declaración ante el Supremo: "No tengo miedo a la prisión"

Compartir







Pocas horas antes de declarar ante el Supremo, 'La mirada crítica' ha 'pillado' a Koldo García entrando en el despacho de sus abogados. El exasesor se ha mostrado nervioso y ha acusado a los medios de comunicación de haber dicho cosas a cerca de su persona que no son verdadera.

Me intento comportar lo mejor posible y correctamente. Entiendo que soy el protagonista del día pero, por favor, pido que me dejen un poquito", ha dicho Koldo García a las puertas de su despacho de abogados.

PUEDE INTERESARTE José Luis Ábalos sigue en libertad tras declarar por cuarta vez ante el Supremo por el caso Koldo

No ha pasado desapercibido el hecho de que llevaba consigo una mochila. Ante la pregunta de si la llevaba por si es enviado a prisión, ha contestado: "Hombre precavido vale por dos".

Koldo García: "Haré todo lo que me mande mi departamento jurídico"

Cuando le han preguntado si va a seguir la misma estrategia que José Luis Ábalos y se va a acoger a su derecho de no declarar, Koldo García ha respondido: "Haré todo lo que me mande mi departamento jurídico".

Sobre si va a poder justificar cosas como 'las chistorras', el exasesor ha respondido: "Se puede justificar todo". Además, ha culpado a los medios de mentir en numerosas ocasiones sobre él.