El presentador de Informativos Telecinco arranca con el recuerdo de Jokin Ceberio y el suicidio de Sandra Peña, de 14 años, en Sevilla

El análisis de Carlos Franganillo: "La sombra de la cárcel planea sobre Ábalos, que ha tratado de esquivar el destino hasta el último momento"

El director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, Carlos Franganillo, ha comenzado el informativo de este jueves, 16 de octubre, recordando el suicidio, en 2004, de un joven de 14 años en Hondarribia, Jokin Ceberio, que llevó al debate público las consecuencias más graves del acoso en las escuelas.

Desde entonces, subraya el periodista, "el caso de Jokin no ha sido el único. El acoso escolar afecta a uno de cada diez alumnos y la mitad de las veces dura meses". Esta semana, esa triste historia ha vuelto a repetirse en Sevilla.

En esta ocasión, señala Carlos Franganillo, la tragedia lleva el nombre de Sandra Peña, también de 14 años, acosada -según sus padres- por un grupo de compañeras durante tiempo. Hace dos días se quitó la vida y sus progenitores han querido difundir su imagen.

En las últimas décadas, dice el presentador, "ha cambiado el modo en el que las instituciones se enfrentan al fenómeno, pero algo ha fallado". Y los focos apuntan al colegio para saber cómo reaccionó ante las denuncias de un presunto acoso que puede estar detrás del fin de la vida de Sandra.

Las autoridades educativas de la Junta de Andalucía han denunciado hoy este caso ante la Fiscalía. Han comprobado que el colegio, un centro concertado, Irlandesas de Loreto, no activó el protocolo de maltrato ni el de prevención del suicidio.