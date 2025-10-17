El Seprona halló el cuerpo del animal, un pastor alemán, en el maletero del vehículo de uno de los implicados

Los sospechosos extrajeron el microchip del perro para dificultar su identificación

El Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara ha investigado a dos hombres de 40 y 49 años, de nacionalidad española, como presuntos autores de un delito de maltrato animal. Ambos habrían sido los responsables de la muerte de un perro tras apalearlo hasta causarle la muerte.

Los hechos se produjeron cuando una patrulla del Seprona acudió a auxiliar al conductor de un vehículo detenido en la carretera GU-921, en el término municipal de Horche. Según ha informado el Servicio de Protección de la Naturaleza en una nota de prensa, los agentes observaron que el hombre presentaba manchas de sangre en la ropa y una actitud muy nerviosa.

El cadáver en el maletero

Ante las sospechas, los agentes registraron el coche y encontraron en el maletero una bolsa que contenía el cuerpo sin vida de un perro de raza pastor alemán con un fuerte traumatismo en la cabeza.

Tras una investigación, se determinó que el dueño del animal había encargado a otra persona que se deshiciera de él y que ambos habían extraído el microchip para impedir su identificación.

Delitos y penas por maltrato animal

Aunque los casos de maltrato animal han disminuido en los últimos años, la Guardia Civil recuerda que siguen produciéndose situaciones de crueldad y ensañamiento en distintos puntos del país. El Seprona trabaja de forma constante para que los responsables sean puestos a disposición judicial y los animales maltratados puedan tener una segunda oportunidad.

El artículo 340 del Código Penal castiga estas conductas con penas de prisión de hasta 24 meses y con la inhabilitación para ejercer profesiones relacionadas con animales o para su tenencia. Además, la legislación autonómica regula los deberes de los propietarios en materia de cuidados, higiene, documentación y vacunación, estableciendo sanciones específicas por incumplimiento.

La Guardia Civil insiste en que los dueños y poseedores de animales son los responsables directos de garantizar su bienestar y de cumplir la normativa vigente para su protección.