Logo de telecincotelecinco
Logo de Vamos a verVamos a ver
Estafas

Estafada por dos falsas santeras: "Si no pagaba, mi familia moría"

Estafada por dos falsas santeras: "Si no pagaba, mi familia moría"
Víctima de falsas santeras, en 'Vamos a ver'telecinco.es
Compartir

Una mujer ha sido estafada por dos falsas santeras, que le sustrajeron 32.000 euros en efectivo y 30.000 euros en joyas. Acudió a ellas desesperada por la enfermedad de su marido, y para “curarle” le realizaban rituales con gallinas muertas, le escupían e incluso le propinaban patadas y cortes en la espalda. Aunque no es la única víctima de estas falsas santeras, sí es la primera que les ha interpuesto una demanda.

'Vamos a ver' ha hablado en directo con Rocío, una de las víctimas, que explica por qué recurrió a ellas: "Yo me puse en contacto con ellas por la salud de un familiar, me vi obligada porque ya no tenía más opciones a las que recurrir. Pedí ayuda, ellas me contactaron y fui a su casa, y ahí empezó la odisea: me empezaron a echar caracoles, hacer rituales extraños, cortes en la espalda, fumar puros, romper una camisa, pegarme patadas… pero con todo esto me iban sonsacando cantidades de dinero".

PUEDE INTERESARTE

Víctima de falsas santeras: " Me dijeron que se iba a morir porque supuestamente tenía un muerto encima que le estaba haciendo brujería"

Además, describe cómo pasaron de los rituales a la extorsión: "Después empezaron las extorsiones, coacciones y amenazas continuamente, donde también me sacaron las joyas. Me decían que si no pagaba, mi familia moriría".

Por último, Rocío comenta la duración de su contacto con las santeras: "Estuve en contacto con ellas unas dos semanas, pero los dos primeros días fueron horribles. Me dijeron que se iba a morir porque supuestamente tenía un muerto encima que le estaba haciendo brujería".

Temas