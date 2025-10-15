Estafada por dos falsas santeras: "Si no pagaba, mi familia moría"

Una mujer ha sido estafada por dos falsas santeras

Una mujer ha sido estafada por dos falsas santeras, que le sustrajeron 32.000 euros en efectivo y 30.000 euros en joyas. Acudió a ellas desesperada por la enfermedad de su marido, y para “curarle” le realizaban rituales con gallinas muertas, le escupían e incluso le propinaban patadas y cortes en la espalda. Aunque no es la única víctima de estas falsas santeras, sí es la primera que les ha interpuesto una demanda.

'Vamos a ver' ha hablado en directo con Rocío, una de las víctimas, que explica por qué recurrió a ellas: "Yo me puse en contacto con ellas por la salud de un familiar, me vi obligada porque ya no tenía más opciones a las que recurrir. Pedí ayuda, ellas me contactaron y fui a su casa, y ahí empezó la odisea: me empezaron a echar caracoles, hacer rituales extraños, cortes en la espalda, fumar puros, romper una camisa, pegarme patadas… pero con todo esto me iban sonsacando cantidades de dinero".

Víctima de falsas santeras: " Me dijeron que se iba a morir porque supuestamente tenía un muerto encima que le estaba haciendo brujería"

Además, describe cómo pasaron de los rituales a la extorsión: "Después empezaron las extorsiones, coacciones y amenazas continuamente, donde también me sacaron las joyas. Me decían que si no pagaba, mi familia moriría".

Por último, Rocío comenta la duración de su contacto con las santeras: "Estuve en contacto con ellas unas dos semanas, pero los dos primeros días fueron horribles. Me dijeron que se iba a morir porque supuestamente tenía un muerto encima que le estaba haciendo brujería".