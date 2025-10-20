Hijo acusado de retener a su madre entre basura: "Es todo mentira. Siempre ha estado bien atendida"

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con el hombre acusado de retener a su madre entre basura

No es la primera vez que este hombre es investigado por un presunto delito de homiciudio

En libertad con cargos el hijo que tenía a su madre octogenaria encerrada y rodeada de basura en Bilbao

El hombre detenido po r retener a su madre entre basura ha sido puesto en libertad con cargos. Tras pasar varios días en paradero desconocido, el sospechoso fue localizado el pasado viernes en el barrio de Deusto. La Ertzaintza lo detuvo acusado de varios delitos, entre ellos, malos tratos habituales en el ámbito familiar y detención ilegal.

'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar en exclusiva con este hombre de 60, que desmiente todas las acusaciones hacia él y hasta acusa a la policía de haber dejado a su casa en condiciones lamentables. Además, asegura que su madre siempre ha estado bien atendida y que el día de antes de ser "secuestrada por los agentes" la llevó a la peluquería.

El hombre acusado de retener a su madre entre basura acusa a la policía de "reventar su casa": "Ellos han destrozado la casa. No sé qué buscaban"

"Es todo mentira. Fíjate lo abandonada que estaba que, el día anterior, estaba en la peluquearía con ella. La llevé a la peluquería el día anterior a que reventasen mi casa", se ha defendido.

Sobre si la casa estaba ya así, Iñaki ha respondido: "La casa la han destrozado ellos. Ellos han destrozado la casa, han roto las puertas, han roto armarios, lo han roto todos. No sé qué buscaban. La han dejado como un solar. ¿Qué pasa? Que como han visto que mi madre estaba bien, pues que ahora se tienen que inventar las cosas por lo que han hecho". Al preguntarle acerca del estado de salud de su madre, ha respondido: "No lo sé porque no me dejan verla".