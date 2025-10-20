Redacción Euskadi 20 OCT 2025 - 11:39h.

La anciana de 84 años fue rescatada el martes y tres días después se localizó al hijo

Miedo entre los vecinos de la 'casa de los horrores' de Bilbao, donde un hijo tenía encerrada a su madre

BilbaoEl hombre, detenido en Bilbao por retener a su madre octogenaria en una habitación, cuya puerta estaba atada con cuerdas, en el insalubre caserío familiar, ubicado en el barrio San Justo de la capital vizcaína, ha pasado su segunda noche en libertad con cargos.

Tras pasar varios días en paradero desconocido, el sospechoso de 60 años fue localizado el pasado viernes en el barrio de Deusto. La Ertzaintza lo detuvo acusado de varios delitos, entre ellos, malos tratos habituales en el ámbito familiar y detención ilegal. Al día siguiente, quedaba en libertad con cargos.

La noticia del hallazgo de una anciana encerrada en su vivienda de Bilbao y rodeada de basura y animales muertos se conoció el pasado viernes, aunque el rescate de esta mujer de 84 años se había producido el martes anterior.

Desde el primer momento, el hijo de 60 años, con quien convivía la víctima, y con numerosos antecedentes policiales, se convirtió en el principal sospechoso. En paradero desconocido, el hombre fue detenido el mismo viernes por la noche tras ser localizado en el barrio bilbaíno de Deusto.

El más buscado de Bilbao

Durante tres días fue el hombre más buscado de Bilbao, hasta que la Ertzaintza dio con él, el viernes por la noche. Tras ser arrestado, acusado de una larga lista de delitos, que incluye, malos tratos habituales en el ámbito familiar, detención ilegal, abandono de familia y maltrato animal; el hombre pasó el fin de semana a declarar ante el juez, que decretó su libertad con cargos.

El hallazgo se produjo en la casa unifamiliar, situada en la subida al monte Pagasarri. Los vecinos llevaban tiempo sin ver a la mujer mayor que reside allí, junto a su hijo. Una llamada puso a los agentes en alerta y una patrulla se acercó el pasado martes 14 hasta allí. Desde la calle escucharon la voz de una anciana que les pedía ayuda y entraron. La encontraron en la cama, rodeada de orines, excrementos, mobiliario tirado y toda clase de suciedad. Además, la puerta de la habitación en la que estaba encamada la señora, permanecía cerrada con cuerdas.

La mujer fue atendida por los sanitarios que se desplazaron hasta el caserío, avisados por la Ertzaintza, y posteriormente trasladada al Hospital de Basurto, donde dado su deterioro físico y psíquico quedó ingresada. Dentro de la casa, los agentes encontraron además a varios perros en pésimas condiciones y evidentes signos de desnutrición.

En la zona, cundió el miedo entre los vecinos que no se atrevían a pronunciarse públicamente sobre el hijo de la anciana y principal sospechoso. El individuo con antecedentes policiales estaba en paradero desconocido y quienes le conocen temían represalias cuando regresara. El hombre huido, de 60 años, se sentó en el banquillo, en 2013, por un crimen ocurrido 17 años antes, se le juzgó como presunto autor del crimen del Pagasarri, perpetrado en enero de 1996, y en el que un joven de 24 años fue asesinado a golpes.