Hoy en 'La mirada crítica' hay una nueva compañera muy especial

La importancia de los perros guía y otros profesionales caninos que trabajan al lado de los humanos

Hoy en 'La mirada crítica' ha empezado una nueva compañera muy especial. Se llama Boira, tiene dos meses y es un cachorro que, en el futuro, será perro guía. Estará los próximos doce meses en la redacción del programa, formándose para tener un comportamiento ejemplar y adaptarse al máximo a distintos entornos.

Ana Terradillos ha comentado que hoy todo el mundo ha empezado un poco antes para poder ver a la nueva compañera: “Créanme que hoy hemos venido todos un poquito antes, y eso que ya madrugamos, para ver a nuestra nueva compañera”.

Ana Terradillos: “Boira va a estar con nosotros un tiempo y después estará con una persona que no ve, ayudándole a desarrollar su vida"

Además, ha explicado cuál es la misión de Boira: “Boira va a estar con nosotros un tiempo y después estará con una persona que no ve, ayudándole a desarrollar su vida. Boira tiene una misión en esta vida, y nosotros vamos a ayudarle a cumplirla”.

Ha entrado en directo Bárbara Aldea, responsable del seguimiento de Boira, quien ha explicado las pautas que hay que seguir en su formación: “Sé que es difícil porque son tan adorables que nos enternecen, pero es verdad que tenemos que tener cierto cuidado en el trato con estos perros, ya que deben tener un comportamiento ejemplar, y eso lo tienen que aprender desde muy pequeñitos. En principio, recomiendo que solo la atendáis y saludéis a Boira en la entrada y la salida de la jornada laboral”.