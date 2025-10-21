Horario de verano o de invierno: ¿Cuál beneficiaría más a nuestra salud?

El actual huso horario es el mismo que tiene Alemania y que se remonta a la época franquista

Bruselas, dispuesta a estudiar la propuesta de acabar con el cambio de hora en España: "Es la vía más lógica"

A pocas horas de que todos nosotros tengamos que retrasar una hora nuestros relojes para adaptarnos al horario de invierno, Pedro Sánchez ha anunciado que propondrá en el Consejo Europeo acabar con el cambio de hora estacional, argumentando que “ya no tiene sentido”, que apenas ayuda a ahorrar energía y que incluso tiene “un impacto negativo” en la salud y en la vida de la gente. La Comisión Europea se ha pronunciado ya al respecto, asegurando que poner fin al cambio horario dos veces al año es “la vía más lógica para avanzar”.

Aunque todavía no se hablado de si el horario con el que nos quedaríamos sería el de invierno o el de verano, 'La mirada crítica' ha consultado con Ainhoa Álvarez, presidenta de la Asociación Española del Sueño, cuál de los dos sería el que más beneficiaría a nuestra salud.

Ainhoa Álvarez, presidenta de la Asociación Española del Sueño: "El horario de invierno se adapta mejor a nuestro reloj biológico".

Aunque son muchos los que preferirían quedarse con el horario de verano y que se haga de noche más tarde, esta experta nos ha asegurado que sería mejor mantenernos con el de invierno, ya que "se adapta mejor a nuestro reloj biológico".

Sobre los riesgos que los cambios de hora actuales tendrían sobre nosotros, Ainhoa Álvarez ha respondido: "Sabemos que hay dos. Una que es la más aguda y la que más conocemos que nos hace más difícil conciliar el sueño durante al menos una semana de adaptación. También hay estudios que demuestran que a nivel crónico también nos afecta y se ha visto repercusión en la obesidad y en las enfermedades cardiovasculares", nos ha explicado.