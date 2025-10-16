Guerra campal en Vallecas por unos okupas: "El okupa y sus amigos me han abierto la cabeza con un ladrillo"

En Vallecas se produjo un enfrentamiento durante un intento de desokupación que terminó con varios heridos y detenidos.

Guerra entre okupas: "Han llegado a tirar personas por el balcón"

En Vallecas se ha desatado una batalla campal entre un okupa, el dueño de la vivienda y varios vecinos. La tensión es tal que el intento de desokupación se saldó con 17 detenidos y dos heridos, entre ellos el dueño de la vivienda, a quien le arrojaron un ladrillo a la cabeza.

‘Vamos a ver’. ha podido hablar en directo con David, propietario de la casa okupada, quien explica que en el momento de la compra desconocía que estaba ocupada: "Nosotros teníamos conocimiento, por la propiedad, de que esa vivienda había estado abandonada durante cuatro años y sabíamos que había sido utilizada como narcopiso en distintas ocasiones, pero no que estaba okupada en el momento de compra".

David, dueño de la casa okupada: " La vecina de enfrente me comenta que a veces hay un hombre y a veces no, que tiene otras propiedades y que eventualmente está allí"

Comenta cómo se enteró de que la casa estaba okupada: "Voy a una notaría en Madrid, firmo, cojo las llaves y me acerco y me encuentro que la puerta no abre y nadie me sabe decir qué ocurre. La vecina de enfrente me comenta que a veces hay un hombre y a veces no, que tiene otras propiedades y que eventualmente está allí. Mandé un cerrajero a intentar cambiar la cerradura cuando no había nadie y, cuando va, me comenta que ha salido un hombre con una katana, por lo que ya entiendo que hay un okupa".

Sobre la situación que vivió el día que fue con la empresa de desokupación, comenta: "No pretendíamos que ocurriera esa situación de violencia, pero nos encontramos con que habían preparado una emboscada para todos. Al final, me la comí yo solo. El okupa y sus amigos me han abierto la cabeza con un ladrillo".