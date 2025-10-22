Miguel Salazar Madrid, 22 OCT 2025 - 17:23h.

Leire Díez asegura que las acusaciones realizadas por el fiscal Stampa, quien asegura que recibió la orden del mismo Pedro Sánchez -a través de la presunta 'fontanera' del PSOE- de "limpiar sin límite, caiga quien caiga", son totalmente "falsas". "Que estemos aquí hablando de que este hombre [el fiscal] dice que yo estoy detrás de algo que no es, cuando él sí que ha hecho cosas que no se pueden hacer o que no se deberían...", comparte.

Tras mostrar su queja por esas acusaciones que según ella son "en falso", el colaborador Antonio Naranjo ha lanzado acusaciones contra Leire Díez, que está en el punto de mira por realizar acciones "coordenadas" con el objetivo de "desacreditar" altas instancias del estado como la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Antonio Naranjo, a Leire Díez: "Has trabajado con nómina del estado"

"Tengo unos años para participar en farsas con farsantes. Voy a ir a los hechos. Amí lo que diga esta señora me da igual, que lo único que hace es esparcir tinta de calamar", le traslada el periodista en directo. Segundos después, Naranjo afea que Leire Díez "haya trabajado con nómina del estado" en Correos y en la empresa nacional del uranio. "Ha sido nombrada a dedo por el PSOE", reprocha en el programa de Joaquín Prat.

"Hay pruebas gráficas de que se ha reunido con Santos Cerdán", apostilla el colaborador. Recordemos que este último sigue en prisión preventiva tras su posible implicación en el 'caso Koldo'. "Que pueda contar la milonga de que es periodista de investigación es como si dice que es representante de Canadá en la OTI", agregaba.

Leire Díez, tras escuchar al periodista, no dudaba en contestarle. "Se dedica a mentir mucho", señala. "Cuando estés con periodistas de verdad no cuente con nuestra complicidad", respondía Antonio Naranjo. "Mire Antonio, estoy lejos de permitir que nadie como tú me insulte después de haber mentido hace una semana", aseguraba Díez poniendo fin al tenso encuentro.