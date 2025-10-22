La socialité repasa en su nuevo libro sus grandes amores y revela detalles inéditos sobre su ruptura con Mario Vargas Llosa

Tamara Falcó corta a Isabel Preysler durante la presentación de sus memorias: "Eso no vende, mami"

Isabel Preysler ha vuelto a ocupar titulares con la presentación de sus esperadas memorias, un libro en el que repasa su vida personal, sus grandes amores y los episodios más comentados de su trayectoria pública.

La madre de Tamara Falc�ó ofrece una imagen más íntima y, a la vez, más firme de sí misma, abriendo el corazón sobre sus relaciones con Julio Iglesias, Miguel Boyer, Carlos Falcó y, especialmente, Mario Vargas Llosa.

En ‘El tiempo justo’, los colaboradores analizaron algunos de los pasajes más reveladores de la obra, desde las cartas que el Nobel peruano le escribía cada aniversario hasta el polémico episodio de su ruptura.

“Le dice en una carta ‘mi casa no es un hotel’, ya deja claro el carácter que tenía”, apuntaban entre risas y asombro ante los fragmentos que la propia Isabel ha decidido hacer públicos.

El programa destacó el tono literario de las misivas entre Isabel y Vargas Llosa, cartas que ella misma ha incluido en el libro y en las que el escritor le profesaba su amor año tras año. “Hasta el séptimo aniversario le decía ‘sigo siendo muy feliz contigo’”, recordaban los colaboradores, señalando cómo esas líneas contrastan con la fría despedida final que llegó también por carta.

La odisea de su nariz

Entre los fragmentos más llamativos, uno de los colaboradores confesó haberse quedado “encogido” con el relato sobre las múltiples operaciones nasales de la socialité.

“Lo cuenta todo, las intervenciones, los intentos por reconstruírsela…”, explicaron en plató, destacando la honestidad con la que Isabel aborda un tema del que tanto se ha especulado durante años.

“Es una fantasía”: la reacción de Joaquín Prat

El momento más comentado llegó al final, cuando Joaquín Prat reaccionó a la manera en que Isabel Preysler decidió poner fin a su relación con Mario Vargas Llosa: mediante una carta. El presentador, entre sorprendido y divertido, exclamó:

“Que te echen de casa por carta… ¡Es una fantasía! Tú abres una carta y ves que te están echando… ¡Qué maravilla!”.