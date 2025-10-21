Extelonero de 'Andy y Lucas': "Yo viví la tensión de Lucas con los músicos"

'Vamos a ver' ha hablado en directo con Mariano, extelonero de 'Andy y Lucas'

Andy revela nuevos detalles de su forcejeo con Lucas: "Me atacó y si nos enganchamos de verdad, nos matamos"

Lo que parece ser la separación definitiva del mítico dueto musical 'Andy y Lucas' está dando mucho de qué hablar. Los comentarios sobre su mala relación no cesan y todo apunta a que los últimos años su relación habría sido realmente mala.

Este fin de semana, era Andy Morales el que rompía su roto su silencio en 'Fiesta'. Las palabras del cantante contra el que fue su compañero en el exitoso dúo musical están trayendo mucha cola. Para colmo, el artista ha mostrado unas preocupantes imágenes en las que aparecen una lesiones y que podrían tener que ver con esa fuerte discusión que mantuvieron hace unos meses.

Mariano, el que fuera telonero de 'Andy y Lucas': "A nosotros dos de los representantes ya nos advirtieron de que no se hablaban"

Ahora, 'Vamos a ver' ha hablado en directo con Mariano, el que fuera telonero del grupo musical. Estuvo con ellos en un concierto que se celebró poco antes del polémico certamen.

"Yo viví la tensión de Lucas con los músicos. Escuchaba hablar fuerte, pero la puerta estaba cerrada y realmente no sabía lo que pasaba. A nosotros dos de los representantes ya nos advirtieron de que no se hablaban", ha contado en directo.