El cuerpo ha sido localizado en el canal del Trasvase Tajo-Segura, a su paso por la diputación cartagenera de El Albujón

Torre PachecoAgentes de la Unidad Cinológica de la Guardia Civil han hallado esta tarde, a las 16.30 horas, el cuerpo sin vida del vecino de Torre Pacheco, de 81 años de edad, que se encontraba desaparecido desde este sábado, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El cuerpo ha sido localizado en el canal del Trasvase Tajo-Segura, a su paso por la diputación cartagenera de El Albujón. A las labores de búsqueda se habían sumado Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena y efectivos de Protección Civil de Cartagena, que ampliaron el dispositivo hasta la zona donde ha sido encontrado el cuerpo sin vida.

El hombre había desaparecido este sábado

A las 21:23 horas del sábado, el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 recibía una llamada solicitando ayuda para localizar al vecino, que había salido a pasear sobre las 17:00 horas y no había regresado a su domicilio.

El hombre no llevaba consigo ni cartera ni teléfono móvil y tras varias horas de búsqueda por parte de familiares y vecinos sin resultados, se alertó a los servicios de emergencia.

Desde el momento del aviso se activó un operativo de búsqueda en el que participaban efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil de Torre Pacheco, que finalmente ha terminado con el hallazgo del cadáver.