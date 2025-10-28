Rocío Martín 28 OCT 2025 - 10:02h.

Mariano Carvajal, padre del jugador de Dani Carvajal, se ha jubilado del cuerpo de Policía Nacional tras 39 años de servicio

Carvajal ha desarrollado gran parte de su carrera en la Unidad de Caballería de la Jefatura de Madrid

Mariano Carvajal, padre del jugador del Real Madrid Dani Carvajal, ha recibido un sentido homenaje por su jubilación del cuerpo de Policía Nacional. Carvajal ha desarrollado gran parte de su carrera en la Unidad de Caballería de la Jefatura de Madrid, y ha recibido un acto de homenaje de sus compañeros tras sus casi 4 décadas de servicio.

"Mariano Carvajal ha dedicado nada menos que 39 años a la Unidad de Caballería de la Jefatura de Madrid, y sus compañeros y su familia han querido homenajearle como se merece por su jubilación. Siempre en la Familia Azul", compartían desde las redes sociales de la Policía Nacional.

En las imágenes, se puede ver al agente recibiendo el saludo y el homenaje de todos sus compañeros bajo la atenta mirada de su familia, que no se ha querido perder una ocasión tan especial.

El orgullo de Dani Carvajal por su padre

Dani Carvajal siempre se ha mostrado muy orgulloso de su padre. El pasado junio de 2024, el futbolista pudo disfrutar de un momento muy especial junto a su progenitor durante la celebración de la decimoquinta Champions del Real Madrid.

En la celebración, Carvajal contó con el acompañamiento de su padre, que trabajó escoltando a caballo el autobús del Real Madrid. Mariano no se perdió el momento especial de su hijo y, junto a otros efectivos que formaban parte del dispositivo policial, participó en el despliegue.

Ya en Cibeles, el jugador del Real Madrid no pudo resistirse a acercarse a su padre y sus compañeros y ofrecerle levantar también la Copa de Europa. En ese momento, en otra secuencia para el recuerdo, su progenitor, tras mostrar cierta incomodidad al forzarle su hijo al saltarse el protocolo, participó en una foto junto a él que sin duda nunca olvidarán.