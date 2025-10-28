“Cuando el corazón dice lo que las palabras no pueden”, ha escrito el conjunto bético, que ha recordado a la menor en el estadio de La Cartuja

Miles de estudiantes, llamados a manifestarse contra el bullying en todas las ciudades de España tras el caso de Sandra Peña

Compartir







El Real Betis Balompié ha querido dedicar un nuevo y sentido homenaje a Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida hace justo dos semanas precipitándose desde un balcón tras un caso denunciado de bullying o acoso escolar. El conjunto andaluz, del que era una apasionada, reservó este lunes en el estadio de La Cartuja, durante el partido que le enfrentaba al Atlético de Madrid, un asiento especial con una camiseta dedicada a la menor y una ofrenda floral: “Un ramo especial para un asiento que nunca debió estar vacío”.

En la previa del encuentro, los verdiblancos, que también homenajearon a su socio número 5, Felipe Masdemont, se despidieron de ambos en un acto que incluyó un minuto de silencio por ambos.

El homenaje del Betis a Sandra Peña en La Cartuja

“Cuando el corazón dice lo que las palabras no pueden”, escribió el Real Betis Balompié en sus redes sociales, donde acompañaron su mensaje de un vídeo con ese sentido minuto de silencio, el cuál estuvo también acompañado de una pancarta con un mensaje claro y contundente contra el acoso escolar: “Conciencia en las aulas ya. Justicia para Sandra”.

Además, el club también compartió la imagen del asiento de La Cartuja donde colocaron la camiseta del Betis con su nombre, junto a un ramo de flores: “Siempre en nuestro recuerdo”, ha expresado el club, que se suma nuevamente al dolor por la muerte de la menor, así como a la indignación y preocupación que ha generado el caso.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Aunque los béticos no pudieron vencer en su partido, que perdieron por 0-2 ante un Atlético de Madrid que resolvió el enfrentamiento en la primera parte con goles de Giuliano Simeone y Álex Baena, 57.537 asistieron al encuentro y estuvieron ayer en el estadio, en el día del homenaje.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El centro educativo de Sandra Peña, señalado por casos de bullying

Tras la muerte de Sandra Peña, familiares, allegados, amigos y padres y madres de los niños del colegio en el que cursaba sus estudios en Sevilla han denunciado los errores de protocolo contra el bullying en el centro educativo, el Colegio Irlandesas Loreto.

“Es un problema lo que tenemos. Es peligroso, porque no es problema de la niña, de que se agobie más o menos, de que sea más guapa o fea. Cuando le ponen el ojo a una, van a por ella. En este colegio se dan muchos casos", denunciaba una vecina el día en que cientos de personas despedían a la menor en el acto de homenaje que organizaron en la plaza situada junto a la vivienda donde residía.

Tras lo ocurrido, el propio centro emitía un comunicado defendiendo sus mecanismos para hacer frente a "situaciones relacionadas con la salud mental" pidiendo una “profunda reflexión como sociedad”; un mensaje que la familia de Sandra Peña, a través del portavoz familiar, su tío Isaac Villar, calificó de “impersonal”, denunciando que “ha llegado tarde y mal”.

Tras lo ocurrido, la familia demanda que la investigación “llegue hasta el final” y “se depuren responsabilidades”.

Manifestaciones contra el acoso escolar tras la muerte de Sandra Peña

Precisamente para este martes, 28 de octubre, el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga estudiantil contra el bullying tras el caso de Sandra Peña.

Concretamente, llaman a los estudiantes de la ESO, FP y Bachillerato a "llenar las calles" en solidaridad con la familia de la joven y a expresar su indignación en manifestaciones que arrancan desde las 12:00 “en todas las ciudades”.

La organización, a este respecto, reclama la dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto, así como la retirada de su financiación pública. Según denuncian, y a su juicio, los responsables de no activar el protocolo 'antibullying' tienen que pagar penalmente por consentir lo ocurrido.

Además, exigen la contratación de miles de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y facultad. "Ni un euro público para engordar el negocio de la enseñanza privada concertada, que siempre tapa el acoso y todo tipo de abuso contra los alumnos", reivindican, demandando igualmente una educación libre de discursos de odio.

"La violencia que propaga la extrema derecha en las redes, en las calles y desde las instituciones tiene un reflejo en las aulas". "Nuestros centros tienen que ser espacios seguros para todas y todos, sin discriminación, sin machismo, sin racismo, sin LGTBIfobia, y sin fascismo", demandan.