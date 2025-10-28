Logo de telecincotelecinco
Logo de La mirada críticaLa mirada crítica
Dana

'La mirada crítica' regresa a la zona cero de la DANA un año después: "Hemos pasado momentos muy duros, pero también bonitos"

'La mirada crítica' regresa a la zona cero de la DANA un año después: "Hemos pasado momentos muy duros, pero también muy bonitos"
Palmi, afectada de la DANA, en 'La mirada crítica'.telecinco.es
Compartir

A punto de cumplirse un año de la tragedia causada por la DANA, 'La mirada crítica' ha regresado al corazón de la zona cero. El programa ha vuelto a las localidades más afectadas para recordar las historias de aquellos días marcados por el barro, las lágrimas y la solidaridad, y conocer cómo ha cambiado la vida de quienes lo perdieron todo.

En el barranco del Poyo, epicentro de la DANA, se encuentra el antiguo horno de Palmi. A solo cincuenta metros del barranco, su negocio no ha vuelto a abrir sus puertas desde la catástrofe. Un año después, Ana Terradillos ha visitado a Palmi en el local donde tenía su horno. Ella recuerda con emoción cómo vivió aquellos días: “Fue un cúmulo de circunstancias, la DANA, la destrucción que hubo… porque aquí entró mucha agua. El mostrador acabó flotando y golpeó el techo. Pudimos subir por la escalera, pero con el agua por encima de la cintura. Aquí no había nadie, esto era dantesco. Hasta salimos a pedir comida”.

PUEDE INTERESARTE

Palmi critica la gestión de la emergencia: “Yo entiendo que una catástrofe así nadie sabe gestionarla, pero nosotros menos. Aquí tendría que haber intervenido desde cero el Estado y Europa, y eso no pasó”.

A pesar del sufrimiento, también guarda un recuerdo de unión y humanidad: “Hemos pasado momentos muy duros y muy malos, pero también momentos muy bonitos. A lo mejor, si no fuera por la DANA, tú y yo no estaríamos hablando así”.

PUEDE INTERESARTE

Guillermo también vio afectado su negocio por la DANA

Otro caso es el de Guillermo, cuyo local también se vio afectado por la DANA, pero a diferencia de Palmi, sí pudo volver a abrirlo. Tras superar la tragedia, ahora observa cómo su negocio recupera actividad: "La ayuda de la gente, tanto aquí como por internet, fue increíble. Ahora, poco a poco, tengo más clientes".

'La mirada crítica' regresa al epicentro de la DANA un año después: "Pensar que puede volver a pasar da miedo"
'La mirada crítica' regresa al epicentro de la DANA un año después: "Pensar que puede volver a pasar da miedo"
Temas