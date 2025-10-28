'La mirada crítica' regresa a la zona cero de la DANA para conocer cómo se han recuperado los vecinos

El humilde barrio del Raval de Algemesí sigue arrasado tras el paso de la DANA un año después: "Nos han dejado tirados"

A punto de cumplirse un año de la tragedia causada por la DANA, 'La mirada crítica' ha regresado al corazón de la zona cero. El programa ha vuelto a las localidades más afectadas para recordar las historias de aquellos días marcados por el barro, las lágrimas y la solidaridad, y conocer cómo ha cambiado la vida de quienes lo perdieron todo.

En el barranco del Poyo, epicentro de la DANA, se encuentra el antiguo horno de Palmi. A solo cincuenta metros del barranco, su negocio no ha vuelto a abrir sus puertas desde la catástrofe. Un año después, Ana Terradillos ha visitado a Palmi en el local donde tenía su horno. Ella recuerda con emoción cómo vivió aquellos días: “Fue un cúmulo de circunstancias, la DANA, la destrucción que hubo… porque aquí entró mucha agua. El mostrador acabó flotando y golpeó el techo. Pudimos subir por la escalera, pero con el agua por encima de la cintura. Aquí no había nadie, esto era dantesco. Hasta salimos a pedir comida”.

Palmi critica la gestión de la emergencia: “Yo entiendo que una catástrofe así nadie sabe gestionarla, pero nosotros menos. Aquí tendría que haber intervenido desde cero el Estado y Europa, y eso no pasó”.

A pesar del sufrimiento, también guarda un recuerdo de unión y humanidad: “Hemos pasado momentos muy duros y muy malos, pero también momentos muy bonitos. A lo mejor, si no fuera por la DANA, tú y yo no estaríamos hablando así”.

Guillermo también vio afectado su negocio por la DANA

Otro caso es el de Guillermo, cuyo local también se vio afectado por la DANA, pero a diferencia de Palmi, sí pudo volver a abrirlo. Tras superar la tragedia, ahora observa cómo su negocio recupera actividad: "La ayuda de la gente, tanto aquí como por internet, fue increíble. Ahora, poco a poco, tengo más clientes".