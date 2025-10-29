Miguel Salazar Madrid, 29 OCT 2025 - 20:25h.

Francis ha podido reabrir su tienda en Benetússer gracias a ayudas económicas aportadas por la Generalitat, por el estado y su familia

Hace justo 365 días que a Francis se le vino el mundo encima cuando la DANA arrasó con su tienda de vestidos de Benetússer. La mujer relata que fue su hija la que le dio la voz de aviso de la catástrofe.

Sobre las seis y media, acudió rápidamente a cerrarlo todo en el local que se extiende por 400 metros cuadrados y tienes dos grandes puertas por las que se coló todo el agua. "Entró con barro y todo", comenta. Algunas de sus creaciones eran insalvables, otras pudieron ser rescatadas por suerte. "Lo que parecía que se salvava luego salía el moho a los días", señala.

Así logra reabrir su negocio un año después de la tragedia

Su caso llegó hasta Eva Fernández, la estilista de la reina Letizia. Y a través de ella, la consorte del monarca lució uno de sus vestidos en un acto oficial. Ahora, ha recordado en 'El tiempo justo' el impacto que le provocó el homenaje. "Fue fácil pero complicado por la situación porque ella [la estilista de Letizia] creo que se puso en contacto el 7 u 8 de noviembre, en pleno desastre", relata.

"Fue un gesto emocionante, gratificante que a la vez no nos lo creíamos", apostilla. Francis ha compartido en directo una feliz noticia tras un año de altibajos. "Podremos abrir con mucho esfuerzo y de todo", lanza. Su cara de felicidad lo dice todo.

Durante los últimos 365 días, Francis ha hecho todo lo posible para recuperar su vida de antes. Su día a día. Sus ganas de seguir emprendiendo pese a la peor DANA de España. La empresaria ha recbierto con ayudas económicas aportadas tanto por la Comunidad Valenciana como por el estado. "Son del consorcio. Aún tengo el experdiente abierto, con eso no tenía suficiente", cuenta. "Luego ayudas de la Generalitat que me he acogido a ellas. Gracias a eso y a la familia que te ayuda mañana poder abrir. El estado es buena risa, los 5.000 euros por autónomo que nos dieron al principio y ya está", concluye.