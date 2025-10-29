Un año después de la DANA que arrasó Valencia, Meri García, hija de una de las víctimas mortales, se rompe en directo y denuncia la inacción política

Joaquín Prat conmueve con su discurso en el aniversario de la DANA de Valencia: “Hoy es un día para recordar y exigir responsabilidades”

En el especial de ‘El tiempo justo’ con motivo del primer aniversario de la tragedia de la DANA en Valencia, el programa daba voz a Meri García, hija de Felipe, un hombre de 67 años que perdió la vida en Catarroja arrastrado por la riada mientras intentaba salvarse aferrado a una valla.

Visiblemente emocionada y entre lágrimas, Meri narró cómo buscó a su padre durante horas sin recibir ayuda. “Hice muchísimas llamadas al 112, pero nadie contestó. Vi helicópteros sobrevolando y jamás ninguno bajó”, recordaba con la voz entrecortada.

La joven, que lleva un año pidiendo justicia, confesó que no acudió al funeral de Estado por respeto a su padre: “No quería compartir espacio con los asesinos de mi padre. Todos son responsables: la Generalitat, el Gobierno central, AEMET, la Confederación… Nadie hizo nada. Solo se tiran las culpas los unos a los otros mientras nosotros seguimos sufriendo”.

Crítica sin precedentes

Meri se mostró especialmente dura con la clase política y las instituciones, acusándolas de haber abandonado a las víctimas: “Por esta gentuza que nos gobierna, mi padre no está hoy aquí. Es la pura realidad”.

Su testimonio, cargado de indignación y dolor, puso voz al malestar de muchas familias que se sienten olvidadas por el Estado un año después de la catástrofe.

Joaquín Prat, visiblemente afectado, le respondía con empatía: “Claro que se podía haber evitado. 3.457 irregularidades que costaron vidas humanas”.

Una lucha que no cesa

Meri ha recogido más de 150.000 firmas en Change.org para exigir una comisión de investigación independiente y continúa participando en actos de homenaje cada 29 de mes.

“Yo no tengo miedo. A quien le debo todo es a mi padre, y por él seguiré alzando la voz”, afirmó con firmeza. Antes de despedirse, Joaquín Prat le enviaba un mensaje de apoyo: “Un beso, Meri. A seguir luchando.” Ella, entre lágrimas, respondía: “Gracias. Por mi padre, no voy a parar”.