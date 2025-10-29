Entre lágrimas y rabia, una mujer denunció ante las cámaras de ‘El tiempo justo’ la falta de justicia y reclamó la dimisión de Carlos Mazón

El demoledor testimonio de la hija de una víctima de la DANA en ‘El tiempo justo’: “Por esta gentuza que nos gobierna, mi padre no está aquí”

Compartir







En el especial de ‘El tiempo justo’ por el primer aniversario de la DANA que arrasó Valencia, el equipo del programa se desplazó hasta la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde se celebraba el funeral de Estado por las víctimas.

Allí, entre decenas de vecinos y familiares visiblemente emocionados, una mujer no pudo contener las lágrimas ni la rabia al recordar lo sucedido.

“Voy a estar gritando y alzando la voz por todos los que no pueden, porque están bajo tierra”, clamaba con la voz rota. “Hasta que ese tío (Mazón) no dimita y salga de ahí, ¡no vamos a parar!”, repetía entre lágrimas, ante el micrófono del reportero de 'El tiempo justo’.

Su testimonio reflejaba el dolor y la frustración de un pueblo que, un año después, sigue reclamando respuestas y responsabilidades por la tragedia que dejó más de 230 fallecidos en la Comunidad Valenciana y otras provincias.

El sentir de un pueblo

El reportero de ‘El tiempo justo’, Julio Itzal, describía el ambiente como tenso y sobrecogedor: “Aquí es el sentir de un pueblo. El pueblo valenciano está muy dolido, pide responsabilidades políticas y no va a dejar de luchar hasta conseguir justicia”.

PUEDE INTERESARTE El rey Felipe consuela a la reina Letizia, al borde del llanto tras su encuentro con familiares de víctimas de la DANA

Mientras tanto, en plató, Joaquín Prat recordaba con dureza cómo, justo a esa misma hora hace un año, el barranco del Pollo se desbordaba en Paiporta y la riada ya se cobraba las primeras vidas, mientras las autoridades “seguían comiendo tranquilamente”.