Miguel Salazar Madrid, 29 OCT 2025 - 19:40h.

José María es un bombero que forma parte del Equipo de Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid espuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM). Este grupo de profesionales es único en España junto con la Unidad Militar de Emergencias (UME) por su capacidad de acción efectiva ante catástrofes naturales como la DANA.

Cuando se cumple un año de la tragedia que arrasó con todo y acabó con la vida de 229 personas en la Comunidad Valenciana, José María ha querido recordar en 'El tiempo justo' qué fue lo que más 'shock' le causó entre tanta devastación. "Nuestras activaciones son normalmente en el extranjero. Quizás es que la gente con la que intentábamos interlocutor eran de nuestra propia casa, aquí no había ningún problema porque nos entendían", comparte.

Los dos escenarios con los que se encontró el bombero

José María explica que vivieron "dos escenarios". Por un lado, notaron cómo los ciudadanos les "jaleaban" porque era "ayuda esperada". Pero también sentían "la frustración de la gente que no podían cubrir las necesidades" que existían en aquél momento.

Joaquín Prat, presentador del programa de Telecinco, no ha dudado en preguntarle si cree que hemos "aprendido algo" de la catástrofe. "Nunca se puede prever este tipo de intervenciones por muy preparados que estemos. Siempre habrá alguna catástrofe que nuestra respuesta la lleve mucho más allá de donde podemos llegar", asegura. "En nuestro caso tenemos que estar preparados para cuando no podemos estar preparados", agrega.

José María no recuerda haber visto "algo semejante" en su vida. Y ya es decir, porque el bombero ha vivido tragedias como un terremoto en Turquía o el de Lorca del año 2011. "Mi generación y los que son mas jóvenes que yo no hemos visto nada parecido", puntualiza.