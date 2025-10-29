Desde el balcón de su vivienda en el Cerro del Águila, Marina mostraba en directo la magnitud de las inundaciones que han anegado calles, garajes y comercios en Sevilla

En plena alerta roja por lluvias torrenciales en Sevilla, Huelva y Cádiz, ‘El tiempo justo’ conectaba en directo con Marina Pérez, una vecina del barrio sevillano del Cerro del Águila, que relataba entre la impotencia y la resignación cómo el agua había arrasado su pequeño negocio ubicado en la planta baja de su vivienda.

“Tengo mi negocio abajo y está todo perdido: las máquinas, los tejidos, los trajes de flamenca… todo a la basura”, lamentaba Marina, mostrando a cámara una calle completamente anegada.

El presentador, visiblemente sorprendido por las imágenes, confirmaba que el agua había llegado hasta la ventanilla de los coches, mientras la vecina explicaba que no había recibido ningún mensaje de alerta por parte de las autoridades. “En Huelva sí llegó, pero aquí en Sevilla no. Esa ha sido la pena”, denunciaba.

Calles anegadas y sin aviso

Según relataba Marina, el agua comenzó a subir de forma repentina, en cuestión de minutos: “En menos de veinte minutos se mojó todo. No me dio tiempo a salvar nada”.

La vecina, acompañada de una amiga, explicaba que tuvo que subir corriendo al piso superior al ver cómo el nivel del agua inundaba el local y amenazaba con alcanzar su vivienda. Desde el balcón, enseñaba la calle convertida en un auténtico río.

A pesar de la magnitud del desastre, confirmaba que no se han producido víctimas personales, aunque los daños materiales son cuantiosos.

Un recuerdo que revive la tragedia

Durante la conexión, Joaquín Prat recordaba que hace justo un año el país vivía una tragedia similar con la DANA de Valencia, subrayando la falta de previsión ante un fenómeno que vuelve a golpear con fuerza.

“Poco hemos aprendido”, reflexionaba el presentador, mientras Marina asentía con amargura desde el balcón.