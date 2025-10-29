'Vamos a ver' regresa a Aldaia para ver cómo se han recuperado sus vecinos

Padres de Izan y Rubén, los niños que murieron por la DANA: "No hay palabras para el sufrimiento que tenemos"

Hace un año, una DANA arrasó la Comunitat Valenciana. El agua ahogó vidas, hogares y recuerdos, pero también sacó lo mejor de las personas. Entre el miedo y la destrucción se vio solidaridad: vecinos rescatando a vecinos, manos anónimas que no dudaron en ayudar. Hoy, un año después, Valencia recuerda a los que se fueron y a los que siguen levantándose cada día.

‘Vamos a ver’ ha vuelto a Aldaia un año después de la DANA para ver cómo se han recuperado sus vecinos. Pepita recuerda ese día: "Fue una gran sorpresa porque en esta calle nunca había pasado, ni en 1957, ni en el 2000. Y de golpe escuchamos el ruido y ya teníamos el agua en nuestras casas, pero lo de abajo no lo vimos hasta el día siguiente. Fue un desastre porque fue súper inesperado. A mí me fallecieron dos sobrinos, estaban en casa y no les dio tiempo a salir."

Andrea: "Gracias al pueblo, no sabemos cómo agradecer a tantas personas de España que vinieron"

También ha hablado con Andrea, dueña de un taller de indumentaria fallera: "Los humanos sacamos fuerza de donde sea y como sea, somos supervivientes. Gracias al pueblo, no sabemos cómo agradecer a tantas personas de España que vinieron. Vamos saliendo poquito a poquito, ha costado, pero con fuerza vamos saliendo."

Andrea explica la ayuda que recibieron: "Nos ayudaron a sacar todos los enseres destrozados. Después, enseguida llamó gente por si necesitaba algo relacionado con el taller: muebles, máquinas de coser... Todavía tenemos muchas cosas por arreglar, como el suelo o el taller, pero da lo mismo porque son cosas materiales."