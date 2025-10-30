Agencia EFE 30 OCT 2025 - 13:35h.

Los sindicatos han lamentado que "la situación ha mejorado muy poco" en relación a la situación de las educadoras sociales

Comienza el juicio contra tres menores por el asesinato de una educadora social en Badajoz: piden hasta seis años de internamiento

Los compañeros de Belén Cortés, la educadora social asesinada el pasado marzo en un piso de cumplimiento de medidas judiciales de Badajoz, cuyos hechos se juzgan desde este miércoles en la capital pacense, han advertido este jueves en una concentración que la situación ha mejorado "muy poco", por lo que han pedido más medidas.

"Este episodio -por el que se juzga a tres menores- fue la punta del iceberg, esta situación volverá a pasar si no se ponen medidas", ha declarado a los medios Javier Quintana, compañero de la víctima en el inmueble donde ocurrieron los hechos.

"La administración como la justicia se han puesto de lado"

Durante la concentración convocada por los colegios profesionales de Educadores Sociales, Psicología, Trabajo Social y Psicopedagogos, con el apoyo de los sindicatos SGTEX, USO, SIP y CNT, a las puertas de los juzgados de Badajoz, ha lamentado que "la situación ha mejorado muy poco".

"Si se han producido cambios ha sido por la organización de los propios trabajadores, pues tanto la administración como la justicia se han puesto de lado", ha afirmado muy emocionado.

Por su parte, la secretaria general del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura, Inés María Solomando, ha manifestado que aunque se han producido algunos cambios, como vigilantes de seguridad en los centros de acogida de menores las 24 horas, botones del pánico en los centros de acogida, o cambios en los pliegos para regular los pisos donde se cumplen medidas judiciales de convivencia en grupos educativos, "queda mucho por hacer".

Preguntada por las críticas realizadas por el letrado de la familia de la educadora social fallecida por el poco apoyo recibido por parte de la Junta de Extremadura, Solomando ha afirmado que “la Administración debería haber escuchado a los familiares, pues han perdido a una hija que ha dado su vida por esta profesión, todo ello por una situación que fue un despropósito desde un principio”.

Por su parte, una mujer, Isabel Rodríguez, ha expresado que ha asistido a la concentración a título particular para mostrar su "indignación" ante el hecho de que "no se exijan responsabilidades a las administraciones".

En esta línea, María Arenas, que también ha querido mostrar su apoyo a los profesionales, ha dicho que "este episodio podría haberse evitado, pues no parece lógico que una mujer esté sola al cuidado de una situación así".

Durante la concentración se ha leído un manifiesto para recordar que el fallecimiento de la educadora social, "incansable" en su trabajo y en su propósito de formarse de manera constante, no puede quedar en el olvido y para solicitar medidas para evitar nuevos hechos de este tipo.

El acto ha contado con una pancarta principal que afirmaba 'Por la defensa de los derechos de los/las profesionales del sector. ¡Basta ya!' y otras como '¡Belén somos todos/as!'.