En el sector ganadero aumenta la preocupación por la extensión del virus de la dermatosis nodular. Para ello, han emprendido la vacunación de emergencia a medio millar de vacas en España. Aunque es una enfermedad que no afecta a las personas, cuando afecta a una vaca hay que sacrificar a toda la explotación. Por el momento, hay 18 focos en Girona, pero preocupa que se pueda extender a otras regiones. Informa en el vídeo A. López y H. Romero.

Informativos Telecinco ha podido hablar con uno de los granjeros cuyo ganado se encuentra dentro de ese perímetro de alto riesgo de contagio de esta enfermedad. "Estábamos contando las horas para ver cuándo nos llegaba". Pero gracias a la vacunación, todas sus vacas están a salvo. "Vemos la salvación un poco más cerca". Sin embargo, todavía tiene que esperar a que haga efecto para poder evitar una enfermedad que ya ha arruinado explotaciones ganaderas enteras.

"El sector está en alarma total porque hay muchas explotaciones en riesgo", añade otro de los profesionales. Uno de los granjeros tuvo que sacrificar a todo su ganado por que la dermatosis alcanzó a una de sus vacas. Es una enfermedad que se transmite a estos animales a través de las moscas y las garrapatas. Aunque no afecta a los seres humanos, es imprescindible identificar los focos y aislarlos.

Los gobiernos autonómicos empiezan a tomar medidas

Por ahora solo hay casos en Girona, pero en Galicia han decidido dar la voz de alarma y muchos ganaderos como Manuel han decidido empezar a tomar medidas. Incluso el propio gobierno ha decidido no celebrar ferias, una decisión que han querido seguir otras comunidades como Extremadura o Castilla La-Mancha. Es necesario que se produzca una restricción del ganado para evitar que la enfermedad se extienda y acabe arruinando al sector ganadero.

Ante la preocupante situación, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, emitió un comunicado anunciando que el Gobierno había propuesto a la Comisión Europea ampliar la vacunación, algo que fue finalmente aceptado. Las comunidades más afectadas hasta el momento han sido Cataluña y Aragón. “Teniendo en cuenta la situación epidemiológica de la enfermedad, el comité RASVE recuerda la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones de ganado vacuno y en el transporte de animales, incluidas aquellas relacionadas con la desinsectación”.

"Asimismo, ha recordado la obligación por parte de ganaderos y veterinarios de comunicar a los servicios veterinarios oficiales de cualquier sospecha de enfermedad. Su detección precoz resulta muy importante crítica para reducir su impacto y su difusión", decían a través de la página web. Los ganaderos de diferentes partes de España, ya toman las medidas necesarias para garantizar la seguridad del ganado.