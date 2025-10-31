Dos de los detenidos en los altercados que se produjeron en la Universidad de Navarra, han quedado en libertad tras declarar

Nuevas imágenes de los violentos altercados en Pamplona donde un periodista fue linchado: "Fueron a la cabeza"

Compartir







Las dos personas que fueron detenidas por la Policía Nacional en los altercados que tuvieron lugar en Pamplona han quedado en libertad tras declarar en el juzgado de guardia, han informado fuentes judiciales este viernes.

Estas dos personas fueron detenidas por desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad en los disturbios protagonizados por jóvenes contrarios al acto que había sido convocado en el campus de la Universidad de Navarra en un acto protagonizado por un conocido activista de extrema derecha, que finalmente fue suspendido.

PUEDE INTERESARTE Tensión en Pamplona: al menos cuatro policías y un periodista heridos tras la convocatoria de un activista

En estos altercados, en los que se volcaron y quemaron contenedores de basura y se lanzaron botellas y otros objetos a los agentes, resultaron heridas cinco personas. Cuatro de los heridos son agentes de la Policía Nacional y el quinto, un periodista.

El anuncio de un acto protagonizado por un conocido activista de extrema derecha en la Universidad de Navarra provocó anoche violentos incidentes en Pamplona. Aunque la universidad suspendió toda la actividad en el campus por motivos de seguridad, centenares de personas contrarias a la celebración del acto se enfrentaron con la policía y quemaron contenedores. Hubo dos detenidos y cinco heridos, cuatro policías y un periodista.

PUEDE INTERESARTE Incidentes en las manifestaciones por la Flotilla: dos detenidos y 14 mossos heridos en Barcelona y cargas en Madrid

La paliza que recibió el periodista

Los encapuchados, todos de negro, tapaban sus caras. Eran miembros de grupos antifascistas de la izquierda abertzale, la contramanifestación contra una convocatoria suspendida. En las imágenes grabadas se puede ver a varios jóvenes persiguiendo al periodista cuando intenta huir, pero lo acorralan y le dan caza. Tras la brutal paliza José Ismael Martínez, periodista de ‘El Español’, asegura que llevaba la acreditación de periodista, pero empezaron a increparle y golpearle: “Me dieron una patada por la espalda e intentaron noquearme. Fueron a la cabeza”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Entre el centenar de violentos hay miembros de grupos radicales gks, sare antifascista o los ultras del Osasuna. No les importó la suspensión del acto o que el activista de la extrema derecha no estuviera; siguieron provocando los disturbios al caer la noche ya en el barrio de Iturrama con la quema de contenedores.