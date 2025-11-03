El rifirrafe entre Estefanía Molina y Antonio Naranjo: "Soy politóloga, no necesito que me des una lección''

El discurso de Mazón ha causado que Estefanía Molina y Antonio Naranjo discutan en directo

Las reacciones a la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana: desde "cobarde" a "mentiroso"

Compartir







Carlos Mazón ha anunciado esta mañana que presenta su dimisión: “La Generalitat necesita un nuevo tiempo”. Además, ha dicho que, si hubiera sido por él, habría tomado esa decisión hace tiempo, porque ha vivido momentos muy malos tanto él como su familia.

Este anuncio ha causado muchas reacciones de diferentes políticos, y los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' también han querido dar su opinión respecto a esta decisión y sobre el discurso de Carlos Mazón. Estefanía Molina ha comentado sobre el discurso: “Es un poco indignante cuando él ha dicho que parte de sus errores era no haberse explicado bien a tiempo, pero ese no es el problema, sino las 4.000 versiones que ha dado”.

Además, añade sobre si la decisión de lanzar la alarma era de Mazón: “El tema es ese, si él tenía que dar el ok o no. Hay quien sostiene que no. Por ejemplo, el mando técnico y político de la consejería, porque protección civil y emergencias son competencias autonómicas”. Su discurso ha sido interrumpido por Antonio Naranjo, quien le ha dicho: “No son competencias autonómicas”.

Estefanía Molina: "No voy a tolerar que me digas eso"

Ante el comentario de Naranjo, Estefanía no ha dudado en contestarle: “Lo que no se puede discutir es la teoría de la gravedad, lo siento, las cosas cuando las sueltas van al suelo. Yo soy politóloga, no necesito que me des una lección de distribución competencial, muchas gracias. Si quieres, te lo explico yo. No voy a tolerar que me digas eso, ¿con quién crees que estás hablando?”.

La discusión ha continuado, pero Ana Rosa ha decidido intervenir rápidamente: “Se acabó. Es una falta de respeto a los espectadores, porque cuando una persona está hablando encima de otra, los espectadores no entienden lo que estáis diciendo. Y yo os pido, por favor, un respeto a los espectadores”.