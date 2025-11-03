'Vamos a ver' se traslada hasta Alcorcón para hablar con los vecinos

'Vamos a ver' se ha trasladado hasta el municipio madrileño de Alcorcón donde los vecinos están hartos y denuncian las salvajes peleas que los okupas protagonizan día sí y día también en las calles y que están haciendo que su vida se convierta en un verdadero infierno.

El programa habla en directo con Carmen y con Josep, vecinos de Alcorcón, que cuentan detalladamente todo lo que ocurre y expresan el temor con el que viven todos los días por culpa de las peleas y los okupas.

Carmen explica cómo es la situación: ''Es insoportable, no, es peligroso. Ya sean las 3:00h de la mañana a las 15:00h de la tarde, te da miedo salir a comprar, a por la niña al colegio, a cualquier cosa, porque no sabes lo que te vas a encontrar. Aquí se han metido en un local, no es un piso. Se ha metido mucha gente de todo tipo de razas y de todo, de todos los colores, y esto ya es insoportable''.

''La policía suele pasar más a menudo ahora desde que hemos denunciado el caso. La policía viene a lo mejor les pide la documentación y se vuelven a meter. Tiran piedras, arrancan adoquines, los tiran, insoportable. Esto se ha vuelto ya peligroso, la verdad'', denuncia.

Josep también denuncia lo que ocurre y explica que le han robado muchas cosas de su local: ''Es bastante complicado ya que la seguridad para empezar, tanto por los vecinos como por la gente que puede pasar por el barrio, con la situación que tenemos hoy, la misma hostelería mía se ha visto afectada. Me robaron una bicicleta que tenía expuesta en la parte externa con la que hacía delivery hace menos de cuatro o cinco días. Me robaron una máquina pequeña de bolas de chicles que la tenía dentro del local en pleno funcionamiento. La gente no quiere entrar por aquí porque claro, ves cada cara, cada gente parada a menos de una calle del restaurante''.

Carmen expresa el terror que sienten: ''Delincuencia máxima. O sea, aquí hay un peligro. Estamos aterrorizados. Mi marido me deja aquí en la puerta de casa para dejar el coche en el garaje porque me da pánico. Pero es que luego hasta que no sube no respiro. Ya se ha salido de madre y ya empiezan a ocupar cosas. Están por todos los lados''.