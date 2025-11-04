El nieto del Rey emérito y sobrino de Felipe VI protagoniza unas tiernas fotografías en Londres junto a su pareja, Sofía Khan

‘El tiempo justo’ adelantó en exclusiva las imágenes que este miércoles publica la revista Lecturas: las primeras fotografías de Juan Urdangarin, hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, junto a su nueva novia, Sofía Khan.

“Hay beso, y además un beso tierno y enamorado. Las fotos lo cuentan todo”, revelaba Luis Pliego, director de Lecturas, en plató.

El nieto más discreto del Rey Juan Carlos, enamorado en Londres

El programa recordó que Juan Urdangarin ha sido, hasta ahora, el miembro más reservado y hermético de la familia Urdangarin-Borbón. Vive en Londres desde hace años, donde trabaja en una empresa tecnológica vinculada a Alejandro Agag, marido de Ana Aznar.

“Es un chico muy trabajador, lleva una vida discreta, sin lujos ni pretensiones. Está centrado en su carrera y en su pareja”, detallaba Pliego.

El reportaje muestra a Juan paseando por las calles londinenses de la mano de su novia, una joven de origen británico y ascendencia paquistaní, con la que comparte trabajo y amigos en la capital inglesa.

Un amor consolidado

Más allá de las imágenes de beso y complicidad, lo que más ha sorprendido a la redacción de Lecturas es la naturalidad y confianza entre la pareja.

“Hay fotos en las que aparecen incluso con la familia de ella. Ya se conocen, están muy integrados. No es un amor pasajero”, explicó Pliego.

Una nueva vida lejos del foco y de los escándalos

Desde su adolescencia, Juan Urdangarin ha evitado el protagonismo público y se mantuvo completamente alejado de la prensa incluso en los momentos más mediáticos de la familia.

“Fue el que peor lo pasó con la situación de su padre. Era el mayor y fue muy consciente de todo. Por eso decidió marcharse de España y empezar de cero”, recordaron en el plató de ‘El tiempo justo’.

Su discreción contrasta con la vida más mediática de su hermano Pablo Urdangarin, habitual en los medios por su carrera deportiva y su relación sentimental.

El director de Lecturas resumía así el espíritu del reportaje que se publica íntegro este miércoles: “Juan ha pasado por etapas difíciles y ahora está en un momento bonito. Trabaja, tiene una pareja estable y una vida hecha en Londres. Se le ve feliz y enamorado”.