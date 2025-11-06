La historia de algunos militares que estuvieron presentes hace 50 años durante la pérdida del Sáhara por parte de España

Hace 50 años, España perdió su última colonia, Marruecos aprovechó la agonía de Franco y con el respaldo de Estados Unidos envió a 350.000 marroquíes a marchar sobre el Sahara español en la Marcha Verde. Oficialmente, España sigue siendo la potencia administradora de la zona. Pero la aspiración de independencia de los saharauis ha quedado aparcada. Informa en el vídeo V. Talero y N. López.

La realidad es que Marruecos controla la región con la bendición de Washington, que incluso España acató en 2022. Hoy hemos recordado aquel capítulo con algunos de sus protagonistas. El coronel Ignacio Salafranca se transporta 50 años atrás para recordar algunos de los momentos durante ese intento de lucha de España: "Ese es el capitán Perote el que entregó el cuartel de artillería, que era el último que se ocupó", enseña en unas imágenes.

Un vídeo que también tiene en su memoria Jesús Canchado, exlegionario destinado hace 50 años en el Sahara: "Yo tengo aquí un vídeo de mi capitán que sale diciendo que los otros salimos con la cabeza harta y es verdad"

Francisco iba en uno de esos coches, los últimos en abandonar el Sáhara: Más que nada frustración, porque ya te digo que nos nos comíamos lo que nos echaran, menos con la sorpresa de la marcha verde. Masacramos a la población, no. Lo dejamos pasar. Al final pasó lo que pasa siempre, que se resuelven los despachos. España es rica en tratados totalmente desfavorables".

50 años después, Marruecos sigue sin convocar referéndum

Jesús, uno de los jóvenes que en aquel entonces se encontraba allí haciendo el servicio militar, analiza la situación medio centenar después: "Yo diría que políticamente lo perdimos, pues sin pegar un tiro". Cree que el Frente Polisario que luchaba por la autodeterminación se equivocó: "Atacándonos a nosotros porque nosotros no éramos enemigos, su enemigo era Marruecos".

España ya había hecho un censo para un referéndum que Marruecos, 50 años después, no ha convocado: "Nadie entrará en el desierto sin salir con la impronta del desierto". Una impronta que marcó las miradas de Francisco, Juan y Jesús.