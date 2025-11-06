Vecinos de Ourense, hartos por una discoteca: “Vivimos un calvario, la calle amanece llena de vómitos”

Los residentes denuncian el ruido, las peleas y la suciedad que deja cada noche el local. Aseguran sentirse desamparados por el ayuntamiento

El Ayuntamiento de Madrid clausura la discoteca Teatro Barceló durante un año tras detectar un exceso de aforo

Compartir







Cuando cae la noche en un barrio de Ourense, en lugar de llegar la calma, lo que llega es el exceso de ruido provocado por una discoteca que molesta tanto dentro como fuera del local. Las largas colas de jóvenes esperando para entrar desesperan a los vecinos, que además sufren gritos, peleas y despertares con las puertas de sus edificios sucias porque muchos orinan allí.

‘Vamos a ver’ se ha trasladado hasta Ourense para hablar con los vecinos de la zona. Pilar explica la situación que viven: “El tema de la discoteca está en los juzgados ante la negativa del ayuntamiento a aceptar la propuesta de los vecinos de que no se podía abrir con la normativa actual. Vivimos un desamparo total por parte de un alcalde que no se preocupa del tema. Le interesa más proteger los intereses económicos de cinco chavales que nuestro bienestar. Estamos viviendo un calvario”.

Esther: "He tenido que desconectar el timbre de mi casa para que no me llamen"

Esther comenta lo que padecen cada noche: “No se puede dormir. Luego la calle está sucísima, beben en la calle, vomitan… es un desastre. No intentes salir a cenar y volver tarde, porque el portal está lleno de chavales y no puedes entrar. Al día siguiente la calle amanece llena de vasos, meados, vómitos e incluso charcos de sangre. He tenido que desconectar el timbre de mi casa para que no me llamen”.

Por último, los vecinos explican la situación de la discoteca: “Esto se abrió con una licencia del año 1982, cuando no estaba prohibido nada. Ya la habían cerrado en 2019 e intentaron abrirla dos veces sin conseguir la licencia, pero estos últimos han logrado hacerlo con ese permiso antiguo”.