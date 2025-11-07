Eduardo Inda, sobre Feijóo y Abascal: "La sintonía personal es total, pero políticamente hay diferencias"

El director de 'Okdiario' confirma que ambos líderes se saludaron brevemente en el aniversario

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal coinciden en “dar estabilidad” a la Comunidad Valenciana en una llamada tras la dimisión de Mazón

Ayer se celebró el décimo aniversario de 'Okdiario', al que acudieron Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, en medio de sus negociaciones por la sucesión de Carlos Mazón. Durante el acto no cruzaron palabra. Feijóo permaneció en un reservado junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, mientras Abascal se encontraba a unos 50 metros, en el otro extremo del recinto. Viendo cómo transcurría la noche, Eduardo Inda se enfundó el traje de mediador improvisado.

‘El programa de Ana Rosa’ ha hablado con Eduardo Inda, director de 'Okdiario', quien aclara si finalmente hubo un acercamiento entre Abascal y Feijóo: “Estuvieron juntos apenas treinta segundos conmigo. La sintonía personal entre ellos es total, el problema es que cada uno tiene su marca y, políticamente, hay diferencias. A mí me sigue extrañando que todavía no se haya cerrado ese vacío de poder que existe en Valencia. Creo que la sucesión de Carlos Mazón tendría que estar resuelta hace ya 48 o 72 horas. La mala relación política entre ellos hace que se esté retrasando”.

Eduardo Inda: "O se unen estos dos señores en un futuro gobierno de coalición, o vamos a tener Sánchez para rato"

Eduardo Inda cree que se tendrían que unir para echar a Pedro Sánchez del Gobierno: “Pero, como dije en mi discurso, ni el enemigo de Feijóo es Abascal, ni el de Abascal es Feijóo. El enemigo de Feijóo, de Abascal y de los otros 48 millones de españoles se llama Pedro Sánchez. O se unen estos dos señores en un futuro gobierno de coalición, o vamos a tener Sánchez para rato. No hay que olvidar que es socio de ETA, de quienes protagonizaron el 1 de octubre de 2017, de partidos comunistas y, sobre todo, de quienes quieren cargarse ese marco de convivencia maravilloso que es la Constitución española”.

Por último, explica porque no hubo una foto entre Abascal y Feijóo: “No quisieron hacerse una foto juntos, pero eso forma parte de la táctica partidista, y hasta cierto punto lo entiendo. Pero sé que ellos dos hablan últimamente con más frecuencia que antes y que la sintonía personal entre ambos es magnífica”.