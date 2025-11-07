Ana Rosa Quintana: ''Sánchez acude en el Falcon a Brasil mientras suena La Cabalgata de las valquirias''

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana, sobre el juicio al fiscal general del Estado: ''Moncloa activa la operación borrado de memoria''

Como cada día, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el editorial de su presentadora, Ana Rosa Quintana y en esta ocasión se ha centrado en el anuncio que ha hecho Junts, que ha afirmado que bloqueará todas las leyes del Pedro Sánchez y decide dejar de pactar con el Gobierno.

La presentadora arranca: ''Buenos días. Viaje a ninguna parte. España vuela en modo automático, con el presidente convertido en el piloto hinchable de aterriza como puedas. Junts eligió un día regular para dejar de pactar. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos descarta que el Supremo vulnerara los derechos de Junqueras, Turull y Jordi Sànchez, desmontando el bulo de que la Justicia española es represora''.

''Puigdemont paraliza la legislatura convirtiéndose en el protagonista de novio a la fuga porque no le hacen casito, como dice Rufián. Primero rompió con Sánchez y ahora le hace ghosting, aunque el Gobierno le manda un mail ofreciéndole su cariño, pero Puigdemont gira la cabeza despechado'', continúa.

Ana Rosa Quintana hace referencia a los presupuestos: ''España se ha convertido en un buque a la deriva sin presupuestos y sin leyes que aprobar. Moncloa se ha convertido en El Álamo. Da igual el número de bajas con tal de resistir. España se ha quedado sin Estado, con un Poder Judicial sentado en el banquillo en forma de fiscal general, sin Poder Legislativo y con un Gobierno que no va a poder ejercer el Poder Ejecutivo. Los diputados se van a convertir en okupas del Congreso. Podrían cerrar la Cámara Baja y que los diputados no esperen al verano para coger vacaciones, porque la Cámara Baja ha pasado a ser un edificio fantasma.

''El Consejo de Ministros pasará a ser una sala de ocio en la que podrán dedicar su tiempo a juegos de mesa como el parchís o el Monopoly de las lechugas, unas lechugas que envía Koldo desde su huerto. El BOE pasará a ser el libro Gordo de Pedrete, un fajo de folios en blanco. Folios como los que enseña Óscar Puente en sus tutoriales sobre cómo gastar el dinero en metálico, folios del PSOE que ahora va a investigar la Audiencia Nacional en una pieza separada. Mientras la legislatura se convierte en tierra quemada, eso sí, Sánchez acude en el Falcon a Brasil mientras suena la cabalgata de las valquirias porque no hay nada como el olor a queroseno en las cumbres del clima'', finaliza la presentadora.