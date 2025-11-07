Esperanza Buitrago 07 NOV 2025 - 10:34h.

La hija de la María Eugenia había pedido ayuda económica en redes para poder enterrar a su madre en su país

El supuesto asesino de Eugenia en Zaragoza ingirió tras el ataque un producto tóxico con la intención de quitarse la vida

Compartir







El Ayuntamiento de Zaragoza asumirá la repatriación del cadáver de Eugenia a Nicaragua. Su hija, Karolina Blandón Guevara, había pedido ayuda para repatriar el cuerpo en una emotiva carta. Eugenia Mercedes Guevara Carrión, de 49 años y que llevaba casi 20 años trabajando en España, fue asesinada a cuchilladas por su pareja, que intentó suicidarse después.

Con profundo dolor, la hija de Eugenia Mercedes Guevara Carrión reclama que todo el peso de la ley caiga sobre el presunto autor de la muerte de su madre. “Pido que caiga todo el peso de la ley sobre el responsable”, afirma en una carta que ha hecho pública Nicas en Zaragoza en redes sociales.

PUEDE INTERESARTE Hospitalizado el detenido por el asesinato machista de su pareja en Zaragoza

Su madre, dice en redes, "fue asesinada a manos de un ser que no se le puede llamar persona; él era su pareja de ya hace más o menos dos años que ellos vivían en el barrio de San José", afirma Karolina, que cuenta que Eugenia Mercedes llevaba en España 19 años, donde llegó para buscarse un futuro mejor y poder ayudar a su familia.

PUEDE INTERESARTE El hombre que mató a cuchilladas a su pareja en Zaragoza se atrincheró en la casa

La joven estaba pidiendo en redes sociales ayuda económica para poder repatriar el cuerpo de su madre hasta Nicaragua. "Yo no cuento de otra forma para poder hacer posible que mi madre vaya a su país”, explica.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La hija de Eugenia Mercedes afirma que repatriar el cuerpo de su madre hasta su localidad natal El Viejo, Chinandega, Nicaragua, cuesta 10.000 euros.

“Las manos que dan, nunca estarán vacías. Gracias a todos los que, con su apoyo y solidaridad, ayudan a que Eugenia pueda volver a casa”, decía.

Ahora, el Ayuntamiento de Zaragoza asumirá los gastos de la repatriación a Nicaragua del cadáver.

Fuentes municipales apuntan a EFE que ya se iniciaron las gestiones para la repatriación y que el consistorio está en contacto con la familia de la víctima y con el colectivo nicaragüense en Zaragoza, a los que ha mostrado su disposición de ayudarles con la tramitación y asumir los gastos de la repatriación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Eugenia Mercedes murió a cuchilladas

Eugenia Mercedes, de 49 años, fue hallada malherida por la Policía en su casa del barrio de San José de Zaragoza el pasado martes. Su pareja le había asestado, presuntamente, varias puñaladas. A pesar de los esfuerzos de los agentes y de los sanitarios nada pudieron hacer por salvarla.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Fueron los vecinos quienes llamaron a la Policía la escuchar gritos y una fuerte riña. Cuando llegaron los agentes, la pareja de Eugenia Mercedes no les dejó entrar, se atrincheró con ella. La Policía tuvo que forzar la puerta.

El presunto asesinó ingirió poco antes de ser detenido un producto tóxico, probablemente con la intención de quitarse la vida, y continúa ingresado en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, según explicó el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán.

La víctima no estaba en el sistema VioGen, ni existían denuncias previas.

Ayuda a las víctimas de la violencia machista

Ya son, 35 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año; 1.330 desde que comenzaran las estadísticas. Eugenia es la primera en Aragón este 2025.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.