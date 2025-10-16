Álex Aragonés 16 OCT 2025 - 04:00h.

El consistorio del municipio catalán ha puesto a disposición de las personas mayores de 60 años un servicio de comedor

Los vecinos que no puedan desplazarse por sus propios medios hasta el centro tendrán un sistema de transporte gratuito

BarcelonaLa soledad no deseada ha llevado a un municipio catalán de unos 5.000 habitantes a poner en marcha un servicio de comedor para que las personas mayores de 60 años y, "especialmente todas aquellas que vivan solas", puedan compartir tiempo y comida de "calidad", a través de productos de proximidad y de temporada.

"El proyecto pretende llegar a todas las personas, pero especialmente a quienes viven una situación de vulnerabilidad o dependencia, que en muchas ocasiones viven solas, y que habitualmente no tienen el hábito de cocinar una dieta equilibrada", ha explicado el Ayuntamiento de Gironella.

El servicio, impulsado por el Ayuntamiento de Gironella (Barcelona) ya se ha puesto en marcha en el casal cívico La Llar de la localidad catalana, con un servicio de almuerzo que ofrecerán cada martes, miércoles y jueves a partir de las 13:45 horas y, en función de la demanda, el servicio se ampliará al resto de días entre semana.

Un punto de encuentro

El precio de la comida tiene un coste de nueve euros y las personas pueden escoger entre dos primeros, dos segundos y postre, mientras que bebida va incluida y los cafés se pagan por separado. Un lugar donde alimentarse y pasar un rato entre vecinos. "Se pretende crear un punto de encuentro para compartir valores cívicos y comunitarios que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de todas las personas que participan en ella", ha añadido el consistorio.

De hecho, el ayuntamiento del municipio catalán ha expresado que los profesionales de diferentes ámbitos de la salud, la educación y propios equipos técnicos municipales participarán de forma regular en las mesas para trabajar con las personas usuarias posibles programas o actuaciones que puedan ayudarles para mejorar su bienestar personal más allá de la alimentación.

Sistema de transporte gratuito

Junto a este servicio, también se ha previsto de un sistema de transporte gratuito para aquellos que no pueden desplazarse por sus propios medios hasta el lugar, por lo que deberán solicitarlo con antelación y el equipo de técnicos sociales de Gironella evaluará cada caso.

La propuesta llega a 1.600 personas de la localidad, aunque el servicio solo podrá absorber la demanda diaria de 25 vecinos, que tendrán que realizar la reserva con un día de antelación a través del casal cívico La Llar, Un proyecto que está cifrado en 23.500 euros y cuenta con un apoyo económico de 6.500 euros de la Diputación de Barcelona para este año y el próximo.

El 20% de los mayores de 75 años en España sufre soledad no deseada

Una de cada cinco personas mayores de 75 años se siente sola. La soledad no deseada es un fenómeno creciente que ya impacta directamente en la salud mental, provoca síntomas depresivos y puede desembocar incluso en suicidios. No se trata solo de un problema emocional: es un reto social, político y sanitario que interpela a toda la sociedad.

Los datos hablan por sí solos: el 20% de los mayores de 75 años en España sufre soledad no deseada. A partir de los 65 años, uno de cada cuatro presenta síntomas depresivos, una cifra que sube hasta el 30,4% entre los mayores de 85. Una situación que afecta especialmente a las mujeres, a quienes viven en zonas urbanas, a personas con pocos recursos, con discapacidad, con problemas de salud mental previos o en situación de sinhogarismo.