El procesado por el crimen de Los Lirios siempre ha mantenido su inocencia y ha tenido el apoyo de su hijo

El hijo de la mujer asesinada en Los Lirios, Logroño, ante el jurado: "Mi padre no asesinó a mi madre. Si va a prisión, no quiero dinero"

El crimen de Los Lirios, Logroño, se ha saldado con la absolución del único acusado, el marido de la víctima. El jurado popular ha declarado no culpable a A.E.M., quien siempre ha mantenido su inocencia. “Por fin se ha sabido la verdad”, ha afirmado ahora en libertad sin cargos.

A.E.M. ha estado cinco yendo cada quince días al juzgado a firmar mientras esperaba que se celebrara el juicio en su contra por el asesinato de su mujer.

“Ha sido un calvario. Se puede imaginar cómo he estado viviendo después de haber perdido a la compañera de mi vida, de siempre y encontrarme con esto. Es muy difícil para mí”, ha declarado al diario La Rioja. "Lo que he pasado no se lo deseo ni a mi peor enemigo" pero “por fin se ha sabido la verdad”, ha asegurado.

El procesado encontró a su mujer muerta en Los Lirios

Él encontró a su mujer muerta en su casa de Los Lirios, Logroño en 2020. Siempre ha mantenido que esa noche durmió en Gumiel de Mercado (Burgos) con su hijo, quien le ha apoyado todos estos años. En el juicio su hijo declaró: “Mi padre no asesinó a mi madre. Si va a prisión, no quiero dinero".

Ambos han mantenido todo este tiempo que era habitual que el padre se fuera unos días a casa del hijo a ayudarle con la vendimia.

A A.E.M. le detuvieron un año después del crimen cuando iba a por pan en su pueblo. Los investigadores siempre han mantenido y así han reiterado en el juicio que tuvo tiempo de ir desde Gumiel de Mercados hasta Los Lirios, matar a su mujer y volver, sin que su hijo se enterara.

“No tuve posibilidad de nada, me acusaron y ya está, hasta ahora que me he podido defender en el juicio”, ha explicado.

Una separación y un suicidio

Su móvil, según los investigadores, es que la víctima quería separarse y así se lo había hecho saber. “A mí nunca me ha pedido el divorcio, pese a todos los comentarios que han querido hacer. Y aunque me hubiese llegado a pedir el divorcio, que no ha sido el caso, no habría hecho eso porque yo la amaba”, se ha defendido.

La Policía cuestionó que al encontrar el cuerpo de su mujer en su vivienda dijera que se había quitado la vida. “Fue lo primero que me vino a la mente, pero no porque tuviera algún indicio de que iba a hacerlo, porque si lo tengo no me voy” a Gumiel. Además, ha explicado que vio sangre al abrir la puerta, pero ninguna herida. “El corte del cuello lo he visto en el juicio”, ha dicho.

"He tenido la conciencia bien tranquila porque yo no había hecho nada"

En todo este tiempo “he tenido la conciencia bien tranquila porque yo no había hecho nada. Estaba allí por no sé por qué, porque no lo he llegado a entender nunca. Ha sido todo una invención”, ha asegurado ahora, con la sentencia absolutoria, al citado diario. En menos de 24 horas, ocho de los nueve miembros del jurado popular decidieron que era no culpable de la muerte de su mujer.

“He sufrido mucho, he llorado mucho y he estado muchas noches sin dormir, y eso hay que pasarlo”, ha afirmado.

"Cuando tienes tan seguro que no lo has hecho no te ves en prisión porque dices: es imposible"

Nunca se ha visto en la cárcel: “Cuando tienes tan seguro que no lo has hecho, ni has estado, ni has colaborado ni nada de nada, no te ves en prisión porque dices: es imposible”.

Tras cinco años, A.E.M. sostiene que quien más ha perdido ha sido su mujer que no está y su hijo, “que sigue con la incertidumbre de qué ha pasado”. Después de todo, “el peor momento fue abrir la puerta y encontrarme a mi mujer. Eso hay que pasarlo, lo tengo grabado, no se me olvidará nunca”, ha confesado.

La Fiscalía y la acusación particular pedían para él 22 años de cárcel. Ahora que ha sido absuelto, tanto él como su hijo rechazan los 100.000 euros de indemnización que ha reclamado el Ministerio Público.