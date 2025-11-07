El homenaje de Patricia Pardo vestida de astronauta

Patricia Pardo se transforma en Meiga: "Lo que se castigaba no era la brujería, sino el conocimiento"

Compartir







Patricia Pardo se transforma cada viernes en 'Vamos a ver' en distintas personalidades para homenajear y poner en valor la vida y trayectoria de figuras destacadas. En esta ocasión, la presentadora se ha vestido de astronauta para hacer un homenaje a todas aquellas mujeres que han viajado al espacio.

La presentadora arranca: ''Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la nave espacial de 'Vamos a ver'. Esta semana se cumple el aniversario del viaje de Laika, aquella perra callejera de Moscú que, como cantaba Mecano, pasó de ser un corriente animal a una estrella mundial. En 1957 la metieron en una nave y la enviaron al espacio sin billete de vuelta. Su historia marcó el inicio de la exploración espacial, pero también nos recordó que el progreso nunca debería perder la humanidad''.

''Aprovechando su recuerdo, hoy miramos al cielo desde los ojos de las mujeres astronautas, las que rompieron techos, no solo los de cristal, sino también los de la atmósfera. Valentina Tereskova fue la primera mujer que orbitó la tierra y su frase 'Hey cielo, quítate el sombrero, que aquí viene una mujer', quedó para la historia'', añade.

También hace mención a la actualidad: ''Pero también tenemos pioneras aquí en casa, como la española Sara García, que ha sido la primera seleccionada por la Agencia Espacial Europea para ir al espacio. Aquí en tierra, investiga ahora para encontrar una cura contra el cáncer y da charlas a las niñas para que nunca dejen de perseguir sus sueños. Laika, sin saberlo, abrió el camino, pero ellas son el futuro. Un pequeño paso para la mujer y un gran salto para esta tripulación de 'Vamos a ver'.