El 94% de mujeres que crían a sus hijos solas y sin empleo, tienen dificultad para llegar a fin de mes

'El programa de Ana Rosa' ha entrevistado en directo a Susana Romero, una madre divorciada con dos hijos que explica en el programa su gran problema y el que sufren muchas otras familias españolas: cobra 2.000 euros, pero no llega a fin de mes.

Susana explica que tiene ''un buen sueldo'': ''Cobro en torno a los 2.000 euros'', pero explica que ''se considera pobre'' porque sus gastos fijos son de 1.800 euros y tiene dos hijos pequeños que dependen de ella, además confiesa que solo pone la calefacción cuando a sus hijos les toca estar con ella y no con su padre.

''Yo como, aunque todos conocemos el tipo de interés que tienen, gracias a una tarjeta revolving de un supermercado'', y continúa: ''Compro fruta, carne y pescado los 15 días que tengo a mis hijos, cuando no están tiro de pasta y legumbres que es lo que cocino y me dura más días''.

Cuenta cómo gasta 1.800 euros: ''Tengo hipoteca, la comunidad. Yo pago a una mujer que viene a despertar a mis hijos porque yo salgo muy pronto de casa y tengo que pagar una persona para que esté dos horas antes de que los niños se tengan que ir al colegio y los pueda dejar en la ruta y los gastos escolares, luz, agua y gasoil y ya tengo eso''.

Además, explica que intenta sobrevivir a la situación: ''Tampoco tengo otra opción. Entonces, pues bueno, pues tirando de qué llega el fin de semana y vas a donde la abuela que te dé de comer. Y poco más y haciendo muchos números. Pero para mí día 6 ya es final de mes'', cuenta.

Por otro lado explica que no tiene derecho a ninguna ayuda: ''Yo desconozco un poco cómo va este tema, pero como en lo que se basan para cualquier tipo de ayuda es en el IRPF, al tener una buena nómina no tengo derecho a nada. Ni a un triste campamento urbano que ahora llega Navidades y los niños el día 20 ya dejan de tener colegio ¿Y qué qué hago con los niños?''.